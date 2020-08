Paula Chirilă, o nouă operație estetică. Ce zone a îmbunătățit actrița

Paula Chirilă nu este străină de cabinetele medicilor esteticieni, de-a lungul timpul trecând pragul acestora pentru mici retușuri. La fel s-a întâmplat și recent când frumoasa actriță a ales să bifeze o nouă intervenție, de data aceasta la nivelul feței.

Blondina a mărturisit că a fost vorba de o procedură ușoară care a avut loc sub anestezie. Fosta prezentatoare de televiziune și-a injectat sub piele acid hialuronic. În momentul de față pielea de pe față este mai fină și mai hidratată.

„A fost acum o săptămână. Este genială procedura. Îți face anestezie, nu te doare absolut nimic. Sunt doar niște fire de acid hialuronic”, a povestit vedeta într-un emisiune TV, relatează viva.ro.

„Se duce pe sub piele tot acidul ăla hialuronic și pielea arată un pic mai bine. Oricum am grijă de mine de când mă știu, am și o genă foarte bună”, a completat Paula Chirilă despre operația estetică de care este extrem de mulțumită.

Pielea de la nivelul feței este mult mai întinsă după intervenție, cunoscuta actriță precizând că se simte foarte bine și nu pune la suflet mesajele răutăcioase pe care le primește din partea fanilor de pe rețelele de socializare.

„Am vrut să păstrez ceea ce am mai mult timp. (…) Mesaje întotdeauna vor fi. Eu încurajez pe oricine să facă orice să se simtă bine și Doamne ajută să dai peste un medic care nu te mutilează”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.

Paula Chirilă are până în prezent o lipoaspirație, a scăpat de ridurile de expresie și are și o corecție a bărbiei. Vedeta a mărturisit într-un interviu din trecut că și-ar face toate operațiile estetice existente dacă ar avea mai mulți bani, totul numai să se simtă confortabil în propria piele.

View this post on Instagram 🌞🌞🌞 A post shared by Paula Chirilă (@paula_chirila) on Aug 3, 2020 at 9:20am PDT

Care a fost prima operație făcută de Paula Chirilă

Cea care i-a recomandat să meargă pentru prima oară la medicul estetician a fost DJ Wanda care a trimis-o la medicul Florin Juravle.

Odată ajungă pe mâinile esteticianului, fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” de la Antena 1 nu s-a mai oprit.

Vedeta a declarat că și-ar dori să facă și o schimbare la nivelul sânilor, așadar este de așteptat ca în curând să-și pună și implanturi de silicoane.