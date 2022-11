Paula Herlo, între traume și România, te Iubesc! A câștigat premiul Emmy: ”A fost despre lacrimile necurse ale miilor de copii”

Paula Herlo, jurnalista de la România, te iubesc, a devenit unul dintre cei mai apreciați oameni din media în urma campaniilor pe care le-a coordonat şi care au produs schimbări la nivelul societății românești. ”Tu ştii ce mai face copilul tău?” premiată cu Emmy la New York în 2008 ”Există viaţă după moarte”, “Avem viaţă în sânge” şi “Vreau şi eu părinţii mei” sunt doar o parte din poriectele care îi fac cinste.

Paula Herlo, momentele de panică la România, te Iubesc!

Om de presă cu o experiență vastă, Paula Herlo a povestit cu inima deschisă despre experiențele trăite de când este parte a proiectului România, te iubesc, o emisiune realizată de Pro Tv despre nedreptățile, ilegalitățile și viețile oamenilor de pe teritoriul nostru.

Întrebată de , dacă a trecut prin momente de panică și dacă s-a temut pentru viața ei, câștigătoarea premiului Emmy dezvăluie că nu s-a temut pentru integritatea ei fizică, însă, nu neagă că au fost și cazuri când colegii ei au fost amenințați sau dați în judecată.

”Nu a fost un moment să simt neapărat un atac la integritatea mea fizică, adică să mă atace cineva fizic, dar sunt cazuri când aștept opt ore pe cineva să îl prind de undeva pentru că nu vrea să vorbească. Momentul de panică, apare atunci când el iese, eu îl văd, și simt că nu mai am nicio întrebare pe care să i-o adresez. Frică nu mi-a fost pentru că, eu cred că am și noroc cu statura asta de Miss.

Când mă văd așa mică, se gândesc… ce poate să-mi facă asta așa mică. După aceea începe un dialog și nu se întâmplă de fiecare dată să iasă bine pentru cel cu care stau de vorbă. Colegii mei au fost amenințați, asta pentru că ei au și urmărit hoți de lemne, în cazul lui Alex. Au fost dați în judecată, și ăsta este un risc la care te supui”, a explicat Paula Herlo în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.

Paula Herlo, despre premiul Emmy: ”A fost despre lacrimile necurse ale miilor de copii”

Campania ”Tu ştii ce mai face copilul tău?” premiată cu Emmy la New York în 2008 a marcat cariera jurnalistei de la România, te iubesc, deoarece mișcarea creată de materialul ei a generat o lege ce protejează copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Și acum, la 14 ani, Paula Herlo afirmă că totul a fost despre lacrimile necurse ale miilor de copii ai căror părinți au decis să plece pentru hotare, aparent pentru binele pruncilor lor.

Ani mai târziu, s-a dovedit că cei lăsați în urmă de cei care le-au dat viață i-a marcat pe viață, mulți ajungând la psiholog, sau, și mai grav, la tentative de suicid.

”Cred că a fost despre lacrimile necurse ale miilor de copii. Erau mulți care se mințeau că mama și tata sunt plecați ca să le facă lor un rost. Copiii care nu și-au conștientizat situația i-am găsit patru ani mai târziu, pentru că m-am întors la ei, sub tratament psihiatric. Cu tentative de suicid. Cred că despre asta a fost vorba, despre toată durerea unei generații neștiute și nespuse, pentru că nu o conștientizau.

Una dintre poveștile înscrise la Emmy a fost despre o frăție a trei copii, din același sat din Galați, care se aveau doar unii pe alții. Părinții erau plecați, bunicii îi aveau în grijă, doar că erau preocupați cu treaburile din gospodărie și nu aveau timp de ei. Felul în care au povestit copiii ăia”, a mai dezvăluit jurnalista în cadrul podcast-ului mai sus citat.

”Apucase să termine casa, dar a murit într-un accident de mașină”

Poveștile descoperite în cadrul campaniei au marcat-o pe Paula Herlo, admițând și acum cu lacrimi în ochi că acei copii au trăit în necunoștință de cauză, mințiți fiind sau mințindu-se singuri, fără voia loc conștientă.

”Un alt caz, tatăl a plecat în Italia ca să facă bani să termine casa. Apucase să termine casa, dar a murit într-un accident de mașină. Moment, care pentru copil, a fost sfâșietor. La scurt timp a plecat mama în Italia pentru că nu avea cum să-l crească.

Copilul întrebat de ce a plecat mama, a spus – `să facă gardul și porțile garajului`. La patru ani după plecarea ei, noi în fața casei, ne uitam după poartă și după gard, și nu erau. Copilul a înțeles că era mai mult de atât, și mama nu se mai întoarce pentru că-și făcuse o altă viață acolo”, a mai afirmat jurnalista de la Pro Tv.

A pierdut titlul de Miss din cauza unei ”freze”

Atunci când vine vorba de viața ei personală, Paula Herlo, mama a doi copii, Ania și Vladimir, duce o viață discretă alături de Cristian Leonte. Dar, atunci când vine vorba de ale tinereților valuri, jurnalista, întrebată de Mihai Bobonete despre momentul când a participat la Miss, spune că nu a trecut niciodată proba costumului de baie!

Ba mai mult, recunoaște că din 13 participante ea a ieșit pe locul 12, asta pentru că… freza i-a stat în cale.

”Asta cu proba costumului de baie nu am trecut-o niciodată. Aveam 14 ani, în `91-`92. Cântam la Palatul Copiilor. Eu m-am dus la chitară, dar nu mai era loc și am intrat la taraf (n.r. râde). M-am dus la Miss cu un cântec de-al lui Carmen Rădulescu. Cântecul `Nu știu `. Nu că nu am luat Miss, din 13 concurente, am ieșit pe 12 (n.r. râde). Nu a avut legătură cu cursurile de taraf. Părerea mea este că eșecul a fost cauza de freză.

Abia mă tunsesem. M-am dus cu maică-mea la o frizerie și am zis – cu cărare pe mijloc și în spate în scări (n.r. râde). Se purtau coafurile anilor `80. A ieșit ceva foarte rău. A ieșit rău, rău. Am plâns opt ore atunci de 14:00 până seara la 22:00. Când a trebuit să plec cu maică-mea, că era schimbul doi. Am luat un taxi. Mă mai liniștisem un pic că a zis mama că și Mirabela Dauer e tunsă aproape la fel. E modernă tunsoarea (n.r. râde)”, a afirmat Paula Herlo.

Paula Herlo, lacrimi în taxi: ”Am plâns până acasă”

Stați că povestea nu s-a încheiat, în taxi, Paula Herlo a trebuit să mai suporte și vorbele șoferului care a confundat-o cu un băiat. Dar, mama jurnalistei, persuasivă din fire și-a convins fiica de atuurile ei și a făcut-o să creadă că are șanse la Miss, dar, nu a fost deloc așa, susține vedeta de la Pro TV.

”Aveam 14 ani, am urcat în față la taxi. Și s-a uitat domnul la mine și spune: `ce drăguț este băiatul`, i-a zis mamei (n.r. râde). Iar am plâns până acasă. Dă-ți seama totuși de infuzie de încredere îmi dădea maică-mea că eu cu freza aia m-am dus la Miss.

Eu am crezut că am trecut cu bine toate probele. Și prezentarea artistică… s-a dat clasamentul și maică-mea a zis:`dă-i dracul cu Miss-ul lor. Nu ai avut înălțimea` (n.r. râde)”, a mai precizat soția lui Cristian Leonte, .