Paula Seling, transformare incredibilă. La ce obicei considerat toxic a renunțat de 10 ani

Paula Seling arată incredibil, la frumoasa vârstă de 42 de ani. Artista a făcut schimbări majore din punct de vedere alimentar. Toate aceste decizii luate se pare că i-au fost foarte benefice, iar odată cu trecerea timpului s-au și cunoscut din plin.

Artista a fost prezentă în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de pe PRO TV, unde le-a arătat telespectatorilor că este foarte talentată și din punct de vedere gastronomic, nu doar muzical. Paula Seling a preparat din câteva mișcări o delicioasă înghețată pentru care nu a folosit lapte de origine animală. Solista a susținut că de când a devenit vegetariană viața ei s-a schimbat doar în bine.

Deși o perioadă s-a retras din lumina reflectoarelor și din pricina pandemiei, solista pare să fie mai pregătită ca oricând să revină în atenția publicului. În acest sens, Paula Seling și-a anunțat fanii și că urmează să aibă un concert în Capitală.

Paula Seling, transformare totală de când a devenit vegană. Ce face de peste un deceniu

Paula Seling le-a mai mărturisit lui Cove și Lorei faptul că nu mai consumă deloc carne, fie semipreparate pe această bază animală. În prezent aceasta este vegană, deși la început adoptase stilul alimentar după ce a văzut în ce condiții sunt exploatate animalele și a decis să facă o schimbare. A urmărit în acest sens un film care i-a schimbat total viața. Mai apoi, decizia brunetei de 42 de ani a fost cea de a nu mai consuma nici ouă sau lapte.

La rândul ei, și partenera de emisiune a lui Cove a recunoscut că nu a mai consumat carne de ceva vreme. Lora se poate încadra și ea în categoria persoanelor cu un stil alimentar ovo-lacto-vegetarian. Artista pare să fi făcut acest pas pentru a putea să își mențină și silueta. Astfel de modificări corporale au fost remarcate și de către invitata Paula Seling.

Artista este căsătorită de aproape 15 ani cu Radu Bucura și se pare că și partenerul de viață al superbei brunete a fost de acord să își schimbe regimul alimentar. Ambii parteneri au optat pentru asemenea schimbări nutriționale, după cum a mărturisit și Paula Seling, cât prepara în direct desertul sănător.

Faptul că a renunțat la carne i-au adus Paulei Seling o mai bună tonifiere, dar și un ten de invidiat. Cântăreața se menține foarte bine și arată și la ora actuală ca o adolescentă.

“Am avut emoții foarte mari că intru cu voi în direct și nu îmi iese înghețata. În total am 10 ani de nemâncat carne. La început am luat această decizie din compasiune pentru animale, am văzut un film despre asta și am luat decizia să nu particip la acest măcel. Timp de 7 ani nu am consumat carne, doar ouă, lapte. Am luat legătura cu câțiva nutriționiști.

Mi s-au explicat niște amănunte și în primele câteva luni după această schimbare și parcă eram pe baterii. Aveam senzația că mut munții din loc. Aveam o energie foarte mare, dormeam puțin și foarte profund. Tot ce mâncam era puțin și bun. Nu pot să dau sfaturi. Pentru mine și soțul meu a fost însă o decizie foarte bună (n.r.: să devină vegani)”, a susținut Paula Seling în această joi, la Vorbește Lumea.

