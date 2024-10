Cu cine se iubeşte Paula, văduva lui Leo Iorga! Şi-a refăcut viața lângă un artist care și-a făcut studio în casă ei și i-a compus o piesă

Paula, văduva lui Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact care s-a stins din viață în urmă cu cinci ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, și-a refăcut viața și zâmbește din nou. Ea l-a cunoscut pe Aurel Dincă cu care, ulterior, s-a cununat religios, dar nu și cu acte, după cum ne-a dezvăluit.

Văduva lui Leo Iorga și Aurel Dincă locuiesc în Eforie Nord. El și-a făcut un mic studio în subsolul casei

Paula Iorga i-a fost aproape lui Leo, toată viața, dar mai ales în ultimii ani de viață. Artistul s-a luptat cu cancerul, ani buni, a făcut numeroase intervenții și tratamente, atât în țară, cât și în străinătate. Paula era cea care îi ridica moralul, îl îngrijea și îl însoțea peste tot. Fie atunci când mergea la concerte, în cârjă, fie că mergea la tratament.

L-a îngrijit până în ultima clipă de viață, iar piederea lui a destabilizat-o. A urmat o lungă perioadă de suferință din care parca simțea că nu mai iese. Până într-o zi, când soarele a răsărit pe strada ei… L-a cunoscut pe Aurel Dincă printr-o întâmplare.

Văduva lui Leo Iorga pusese o mașină la vânzare, iar fostul artist de la Krypton era cumpărătorul ei. Ei bine, mașina a plecat din fața casei Paulei, dar la scurt timp s-a întors acasă, cu tot cu cel care a cumpărat-o.

Reporterii FANATIK au fost în vizită la Paula, văduva lui Leo Iorga, în Eforie Nord, acolo unde s-a mutat de când regretatul artist s-a stins din viață. Tot acolo locuiește și acum, însă cu tot cu noua ei jumătate, Aurel Dincă. Paula are doi copii cu Leo, pe Paul si Edi.

I-am găsit acasă, Paula se pregătea să meargă la biserică, la slujbă, Aurel era în studioul pe care l-au creat în subsolul casei, făcea piese. Artistul lucrează la un album pe care se regăsește și o piesă dedicată Paulei, ce se întitulează “Minunea”.

Paula, văduva lui Leo Iorga, și artistul Aurel Dincă s-au cununat religios. Copiii ei nu au participat

Ce faci, Paula? Parcă ai înflorit… Zâmbești din nou și ești plină de energie. A răsărit soarele pe strada ta?

Paula Iorga: Sunt foarte bine. A apărut, după cum bine știți, cineva în viața mea, Aurel Dincă. După ce a murit răposatul meu soț, artistul Leo Iorga, am rămas văduvă. A murit și tata și m-am retras în Eforie, să stau cu mama. Și între timp, așa, pe scurt… acuma, că probabil că o să fii curioasă să afli și cum s-au întâmplat lucrurile, nu? După un timp, respectiv cam 2 ani, .

Cum v-ați cunoscut?

Paula Iorga: De cunoscut… ne-am cunoscut, prima dată, atunci când i-am zis “Eu sunt Paula. De unde ai luat tricoul?”. . El era acolo, în culise, nici nu mai știu când… cred că 2018 spre 2019, înainte de pandemie. Și avea un tricou foarte fain pe el.

M-am dus la el să-l întreb de unde a luat tricoul, voiam și eu să iau pentru Leo. Mi-a spus că nu știe, că nevasta i l-a luat, mă rog, fosta lui relație. Atunci a fost prima dată când ne-am cunoscut.

Aurel Dincă: Am văzut o chestie, care mi s-a părut foarte interesantă, la un concert în Cristian, lângă Brașov. Leo, când deja era în cârje, a urcat pe scenă și ce făcea Paula mi s-a părut wow. Foarte, foarte pozitivă și cu o dragoste… Nu știu, îl încuraja efectiv, în fața scenei, aplauda, cânta, zâmbea. Și mă uitam efectiv la ea și ziceam: “unde găsești așa femeie în viața asta?”. Eu fiind într-o relație care se termina. “Mi-aș dori în viața asta, să găsesc pe cineva care să fie chiar așa”.

Aurel Dincă, despre Leo Iorga: “Pentru mine a fost etalonul vocii românești”

Între timp, trec anii, s-a dus Leo, Dumnezeu să-l ierte, că pentru mine a fost etalonul vocii românești, orice ar spune oricine, în România. Pentru mine, Leo este un exemplu de vocal… care chiar a avut ce spune, restul sunt vrăjeală.

Din greșeală am văzut pe Facebook un afiș. A postat și “mini wife” (așa îi spune Aurel, Paulei – n.r.) că vinde o mașină. Zic “vreau mașina asta”. Am început să sun.

Paula Iorga: După ce s-a dus Leo, a plecat, mă rog, într-o lume mai bună decât asta de aici, am pus mașina la vânzare. Cea care o vezi tu în fața casei. Aurel mă tot punea să fac poze, ba la motor, ba că are sau n-are rugină…

Tu chiar voiai să cumperi mașina sau încercai să o cucerești pe Paula?

Aurel Dincă: Mi s-a pus pata pe mașină. Stăteam ca nebunul și mă uitam, mă documentam despre model.

Paula Iorga: El era înnebunit după mașină, cu alte cuvinte. Aurel Dincă: Îmi făcea poze cu ce ceream. I-am zis “bine vreau să o iau, dar eu nu am prea mulți bani”.

Paula Iorga: Am lăsat din preț.

Cum a început povestea de dragoste dintre văduva lui Leo Iorga si Aurel Dincă. Ea încerca să-l împace cu fosta iubită

Cât costa mașina și cu cât i-ai vândut-o?

Paula Iorga: 2500 euro era prețul și i-am făcut preț, 2000 euro.

Aurel Dincă: Am zis “mașina asta vreau să o iau”. Fiind la sfârșitul unei relații, nu mai era ce trebuie, clar, de mult. Am venit, am luat mașina.

Ai venit la Paula să iei mașina cu soția? Fosta soție?

Paula Iorga: Au venit amândoi. Eu eram singură. Nici nu mă așteptam să nu rămână, le pregătisem ceva de mâncare, am fost la piață. Cameră le-am pregătit să rămână, în fine. I-am dat atunci geaca lui Leo, de scenă. Și am zis: “Să îți poartă noroc și să ajungi cel puțin la fel de celebru, cum a fost el”.

Aurel Dincă: Asta e puțin posibil.

Am apreciat foarte mult chestia când ne-a zis să rămânem la ea, deși nu o cunoșteam decât atunci când ne-am văzut întâmplător. Am zis că vreau să văd mașina, nu m-a interesat nimic altceva. Relația mea era gata atunci. Și vine “mini wife”, “hai să probezi mașina”.

Când s-a urcat în mașină, am avut așa o… nu știu dacă există fluturi în stomac. Adică după atâta jale, găsești pe cineva care să-ți dea… Nu m-am gândit la așa ceva. Mă liniștise atât de mult încât… n-am fost liniștit în viața mea.

Aurel Dincă: “M-am îndrăgostit într-un fel în care nu puteam să spun nimănui”

Ok, i-am luat mașina, am plecat. Nu am rămas la ea, deși venisem de la Brașov până la Eforie să luăm mașina. După, tot mă gândeam tot timpul. “Păi, cam ce a fost în viața mea?”. Și aveam impresia, și acum am certitudinea, că pot vorbi cu ea orice. Și îi dădeam telefoane. Știam că a murit Leo, știam ce probleme sunt în zonă, că sunt copii, te gândești la tot felul de nebunii.

Paula Iorga: Odată m-ai sunat că te certasei cu ea.

Aurel Dincă: Am avut o ceartă cu fosta, într-un mare fel, nu mai suportam efectiv. Și o sunam pe ea. De ce pe ea? Nu știu. Puteam să sun orice prieten, puteam să sun pe oricine, nu? Și ce îmi spune? “Ia un buchet de flori, o sticlă de șampanie și te împaci cu ea”. I-am spus: “Măi, omule, dacă fac asta, sticla de șampanie mi se sparge în cap și florile la gunoi, asta nu e femeie”.

Mi-a zis “Haideți la Eforie”. Am venit cu ea și Paula ne prezenta casa (Paula are o pensiune în Eforie Nord – n.r.). Și ajungem în Camera 6. Ea mă întreba pe scări: “Cum e?”. Că, cu o zi înainte o sunasem și îi spuneam ce se întâmplă, că nu e bine. Cum e cu relația ta? E totul bine, da?”. Îmi prezintă baia, camera, scările.

N-am văzut nici baia, nici scări, nimic. Am văzut-o pe ea. Și ne-am întâlnit privirea. Atunci m-am gândit: “Ce fac, ce să fac de aici încolo?”. Deci m-am îndrăgostit într-un fel în care nu puteam să spun nimănui. Mie nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva, eu fiind într-o relație care nu mai mergea nicicum.

Aurel Dincă și-a luat lucrurile și s-a mutat din Brașov, la Eforie Nord, la văduva lui Leo Iorga

Paula Iorga: Pe mine m-a bufnit râsul, m-am întors cu spatele.

Aurel Dincă: S-a uitat la mine, mi-a prins privirea. Zic: “ok, bun, mamă, mă gândeam că trebuie să plec cu fosta acasă…”. Am plecat.

Paula Iorga: S-a gândit vreo 6 luni, adică n-a fost chiar imediat. După 6 luni, iarăși au început telefoanele…

În timpul ăsta ai încheiat fosta relație?

Aurel Dincă: De atunci.

Paula Iorga: A terminat numai că el avea niște probleme, mă rog, mai stăteau încă împreună.

Aurel Dincă: Aveam apartamentul în chirie și nu puteam să mă duc.

Paula Iorga: Țin minte că atunci m-a întrebat dacă nu deranjează, dacă sunt singură. I-am zis că da, cu cine să fiu… Nu-i venea să creadă că sunt singură.

Aurel Dincă: E singurul om cu care, în comunicare, am ajuns la un consens extraordinar.

Paula Iorga: Comunicare care a durat până în zori de zi (râde – n.r.).

Aurel Dincă: Da, vorbeam la telefon până adormeam la telefon. Până la urmă i-am spus: “Cum să facem ca să fim împreună? Nu știu, mi se pare că m-am îndrăgostit de tine. Efectiv”.

Paula Iorga: Și s-a definitivat chestia asta cu prima întâlnire a noastră. Avea un concert undeva, m-am pus pe tren, m-am dus și ne-am văzut, ne-am plăcut. Ce rămâne de făcut? Și ne uitam ca proștii unul la altul. În fața barului.

Paula Iorga, în studio cu Aurel Dincă. El i-a dedicat piesa “Minunea”

Ce au zis copiii? Cum au reacționat când au aflat că ți-ai găsit pe cineva?

Aurel Dincă: Au fost reticenți oricum clar, dar pe o parte se pare că o văd liniștită cât de cât și și-au dat seama cine sunt, pentru că sunt în industria muzicală, oarecum sunt pe același drum pe care a fost și Leo, Dumnezeu să-l ierte. Mă gândeam dacă mă va accepta familia. Când mi-a zis “hai la mine”, am zis “Ok”.

În momentul acela, mi-am băgat tot ce aveam în mașina asta, nu știu cum au intrat, de la haine, până la ultimul lucru. Și am venit cu inima… sigur că mă duc unde trebuie. Și când am băgat cheia în contact, și am venit spre Eforie, am început să compun o melodie pe care am și făcut-o acum împreună cu ea, Amazing love se numește. Practic, mașina s-a întors acasă.

Avea program de întors acasă cu cine trebuie.

Văduva lui Leo Iorga, cununie religioasă cu Aurel Dincă: “Băieții mei au fost puțin supărați că nu le-am spus și lor, dar a fost atât de rapid”

Paula Iorga: A fost programată să vină înapoi cu suflet cu tot, atunci când i-am dat-o chiar asta îi spuneam “hai că te duci la cineva care o să aibă grijă de tine tot așa, cum te-am iubit eu”.

Aurel Dincă: Atâta drag am avut de ea și atât am îngrijit-o. O spălam zilnic. O iubeam și ceva lipsea din mașina, cineva din dreapta (arată înspre Paula – N.r.)

Înțeleg că ați făcut o slujbă și la biserică.

Paula Iorga: Da, după ce a venit aici, am cerut binecuvântare, s-a făcut o foarte frumoasă slujbă.

Aurel Dincă: Înainte de asta, eram aici, făceam acoperișul la casă. Și a intrat în curte un om și zice: “Bună ziua. Cine vă face acoperișul? Sunt interesat”.

Paula Iorga: Întreb: “Dumneavoastră, cine sunteți?”. “Preotul de aici de la bisericuță”. Și spun “Păi nu ne cununați pe noi?”. El spune “Ba da”.

Aurel Dincă: Ne-am dus fără niciun dubiu.

Paula Iorga: În 3 zile, eram într-o duminică, pe 19 iunie, am fost la biserică și ne-a făcut slujbă de cununie religioasă. Băieții mei au fost puțin supărați că nu le-am spus și lor, dar a fost atât de rapid. Și recunosc, e adevărat, voiam să fie lângă mine însă nu știam dacă vor putea ajunge.

Am zis că ei sunt ocupați ca de obicei, zic “Ce să le mai spun. Îi aștept și nu vreau să-mi strice ziua, bucuria, că poate nu ajung că cine știe ce intervine”. Tinerii din ziua de astăzi sunt pe repede înainte. Am vrut să evit orice supărare, de asta de fapt, nu le-am spus și a fost și foarte din scurt. Probabil că ei aveau planuri. Și ăsta a fost motivul pentru care nu le-am spus că aveau planuri și voiam să am avem noi ziua noastră cu bucurie. Mama a fost, evident, cățelul și nașii.

Văduva lui Leo Iorga: “L-am prezentat pe Auraș. Prima ei impresie a fost că este Leo”

Și copiilor le-ai spus după slujbă?

Paula Iorga: Da. Atunci au zis “de ce nu ne-ai spus și nouă că făceam cumva să venim”. Îi zic “tocmai de-aia nu v-am spus pentru că mi-a fost teamă că nu o să veniți din N motive și nu voiam să mă supăr așa”. Și au înțeles, adică n-a fost o mare problemă asta.

Povesteai că în biserică ai avut o surpriză.

Paula Iorga: Eram în biserică, ne rugam. Auraș era lângă mine. O doamnă s-a întors și a spus “Paula, tu ești?”. I-am spus “Da”. Era o doamnă cu care nu mă mai văzusem de 20 de ani. L-am prezentat pe Auraș. Prima ei impresie a fost că este Leo.

Aurel Dincă: Mulți s-au speriat de chestia asta.

Paula Iorga: Da, doamna a înțepenit puțin. Zicea “m-am speriat că a înviat Leo, că seamănă foarte bine”.

La București ai mai ajuns? Sau mai rar? Băieții merg mai des la Leo, nu?

Văduva Paula a mers la mormântul lui Leo Iorga împreună cu Aurel Dincă

Aurel Dincă: Am fost și eu.

Paula Iorga: Am fost și noi, da, când am fost la București și i-am mulțumit atunci că am simțit că el știa implicarea mea și dragostea mea pentru familie, cât l-am ajutat, pentru ca să fie cât mai mult timp lângă noi. Și cât de tristă eram după și cât de pierdută în spațiu și nu mă mai regăseam. Mă rog, nu e plăcut să fii așa după o căsnicie atât de lungă, în fine. Și i-am mulțumit, am simțit că e și mâna lui pe undeva de acolo de Sus, că mi l-a trimis pe Auraș.

Aurel Dincă: Am apreciat foarte mult ce a făcut pentru Leo. Cel puțin la concerte, atunci, în Cristian, omul intra pe scenă cu cârje. Și ea era veselă și aplauda… îl susținea, îl încuraja.

Ce faceți voi, cum arată o zi din viața voastră aici, la Eforie Nord, unde locuiți acum?

Paula Iorga: Păi, de atunci, de când a venit, am făcut un album în limba engleză, încă nu e gata. Am încercat să-l promovăm, a avut și niște spectacole în Constanța, după care în București. Compune aici. Noi am făcut un home studio, unde se întâmplă lucruri grozave. Lucrăm la acest album pentru că foarte multă lume a vrut să fie în limba română.

Piesele sunt “hit-oase” toate. Asta nu o spun pentru că este el, ci pentru că simt pulsul. Este în stilul anilor ‘80, ’90, modernizat, dar majoritatea a vrut să fie în limba română. Fapt pentru care trebuie făcut acum în limba română, deși el există în engleză. Muncim la asta, bineînțeles că am și eu aportul meu aici. Despre asta îl las pe el să spună, care aport.

Ce spune Aurel Dincă despre Paula, văduva lui Leo Iorga: “Am pus-o să cânte și are o voce foarte frumoasă”

Aurel Dincă: Ea, având ureche muzicală foarte bună, îmi spune “vezi că aici ar trebui niște….”. Nu știe să explice în termeni muzicali, dar teoretic eu știu ce vrea să spună. “Vezi aici, tiripliciuri”, le spune ea. La text mă ajută foarte mult, am pus-o să cânte și are o voce foarte frumoasă.

M-a inspirit. În viața mea, n-am putut să termin un album. De când am venit aici și mi-am mutat studioul jos…. În 30 de ani nu am reușit cât am reușit într-un an, aici. 11 piese. Liniștea sufletească face minuni.

Cum te simți? Ai avut și tu o cumpănă în viața ta… Paula a fost alături de tine.

Aurel Dincă: Fără Paula, nu mai eram aici, acum. Este foarte clar. Îi mulțumesc, îi ofer dragostea mea sinceră și nici nu știu ce aș putea să fac, să mă revanșez.

Ai avut un transplant?

Aurel Dincă: Da, de ficat. A fost un carcinom.

Aurel Dincă, a trecut printr-o mare cumpănă: “Fără Paula, nu mai eram aici, acum”

Paula Iorga: E un subiect mai delicat.

Aurel Dincă: Uite că este un an… de când și nu m-am simțit mai bine în viața mea. Un mare suport am avut din partea ei.

Paula Iorga: Concluzia mea este că Dumnezeu lucrează prin oameni. Atâta vreme cât noi ne rugăm “să vină în viața mea cineva care mi se potrivește, să mă iubească, să mă respecte, să mă înțeleagă, să mă ajute etc”. Și el se ruga absolut la fel, bănuiesc (…). Cumva Dumnezeu ne-a salvat suflețelele.

Și mie că eram singură și derutată. Și a venit o mare dragoste peste mine. Și eu n-am crezut evident că o să vină o mare dragoste peste mine, că la vârsta asta zic, “nu cred asta pentru nimic în lume”. Și pe el l-a salvat, după cumpăna prin care a trecut. Să poți să stai de vorbă acum, să iei interviu.

A trecut aproape un an de la cumpăna aceea și de asta zic că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu este meritul meu, e meritul lui Dumnezeu.

Aurel Dincă: Culmea că după ce am ieșit din spital, nu aveam stare. M-am recuperat foarte repede și știam că cineva mă așteaptă… Am grăbit piesele. Am început concertele în Constanța, București și Cluj și a fost lângă mine. Anul ăsta am făcut niște contracte cu scene mari pentru anul viitor. Acum am un proiect cu Dorian Pîrvu din Constanța, cu Rareș Totu cu care am mai cântat.

Aurel Dincă, la casting să-l înlocuiască pe Leo Iorga în formație. Ce spune văduva Paula?

Paula Iorga: A făcut și un imn pentru copii, chiar zilele trecute. E foarte fain.

Aurel Dincă: Hai să-ți spun ceva, ce nu o să-mi explic niciodată. E mâna lui Dumnezeu, efectiv. Incă mai trăia Leo, la ultimul concert, mă sună Ordeanu cu Coco să mă duc vocal în Compact.

Paula Iorga: Când am dat noi verdele pentru casting de vocal. Eram în Hamburg, la tratament, și normal că urma o serie de tratamente. Și am zis să se caute vocal pentru Compact.

Aurel Dincă: Mie mi s-a părut un pic ciudat atunci ca să știu că înlocuiesc pe cineva. Nu eram cu inima acolo, sincer, dar am încercat să cânt aproape ca el… Am fost acolo, era și Leo, Dumnezeu să-l ierte, la repetiții.

Paula Iorga: El a dat castingul, a fost printre cei care au fost pentru casting. Dintre cei selectați, noi îl știam bine pe Guriță, aveam o relație mai de demult. Prietenie oarecum, adică ne știam destul de bine. Și până la urmă, probabil că de asta l-a și luat pe Guriță, a fost și formația de acord.

După ce s-a ales Guriță mi-a trimis și el, pe Facebook, un demo. Deci asta era 2019, înainte să se stingă. I-am arătat lui Leo, i-am și spus, “știi cine e? la concertul din Afumați, când ne-am întâlnit cu el, l-am întrebat eu de unde are tricoul”. I-am dat să asculte piesa “Cine ești tu, oare”.

Și el a dat din cap, lăsând de înțeles că acum “gata, jocul e făcut”. Cum ar veni, că s-a ales Guriță, indiferent cine ar fi venit să mai cânte după. Mic regret am citit pe fața lui. A fost ales, zarurile au fost aruncate și jocurile făcute. Într-adevăr acolo, pe imprimarea aceea, cu “Cine ești tu, oare”, dacă ții închiși ochii, zici că e Leo 1 la 1.