Paulo Dybala a renăscut după plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Juventus: ”Acum se simte liber”

Ultimele trei sezoane ale argentinianului au fost mai mult decât modeste, iar evoluțiile sale au coincis cu prezența în lotul ”Bătrânei Doamne” a superstarului portughez.

Tocmai aceste prestații dezamăgitoare au fost aproape de a duce la o despărțire a jucătorului de multipla campioană a Italiei, în vară chiar speculându-se că .

Cristiano Ronaldo, principalul motiv al prestațiilor modeste ale lui Paulo Dybala la Juventus

Însă, cel care a plecat de la Juventus Torino a fost Cristiano Ronaldo și, curios sau nu, Paulo Dybala a redevenit imediat jucătorul decisiv de odinioară. În zece meciuri jucate în acest sezon, el a marcat șase goluri și a dat patru pase decisive.

Ultima sa performanță notabilă a venit la partida cu Zenit Sankt Persburg, din . Argentinianul a reușit o ”dublă” și a dat o pasă decisivă în victoria cu 4-2 și le-a asigurat locul torinezilor în optimile de finală.

Cu cele două goluri marcate marți seară, Dybala a ajuns la 106 reușite în tricoul lui Juventus și l-a depășit pe legendarul Michel Platini. De altfel, atacantul de 27 de ani a ținut să sărbătorească acest moment și s-a bucurat la una dintre reușite în stilul fostului mare campion francez.

Dybala, decisiv atunci când are spațiu

O altă mare legendă a lui Juventus, Claudio Gentile, pune revenirea de formă a lui Paulo Dybala pe seama plecării lui Cristiano Ronaldo, considerând că argentinianul s-a simțit întotdeauna în umbra portughezului.

”Dybala a fost ascuns când Ronaldo a fost acolo. Poate că înainte nu putea să dea tot ce e mai bun din el, pentru că a văzut că portughezul este fotbalistul pe care toată lumea îl lăuda. Acum, știe că echipa se bazează pe el și răspunde cu goluri și performanțe importante. Și mai presus de toate îmi lasă impresia că se simte liber.

Cu cât Dybala are mai mult spațiu, cu atât are mai multă libertate. Cu cât are mai multă libertate, cu atât are mai multe posibilități de a putea fi decisiv și a marca goluri. Adversarii trebuie să se gândească de două ori cum să-l blocheze. Poate un marcaj om la om l-ar incomoda”, a declarat Gentile pentru site-ul .

Juventus vrea să-i prelungească înțelegerea

”Se vede faptul că atunci când este lăudat și susținut, Dybala dă un alt randament. Nu pot decât să-l felicit. Se dovedește din ce în ce mai mult un jucător demn de istoria lui Juventus.

Acum sperăm că vom ieși din această criză în care suntem în campionat. Suporterii sunt foarte importanți pentru noi, mai ales când există o luptă pentru trofee. Sunt sigur că Allegri va găsi drumul potrivit pentru a reveni la vârf”, a încheiat Gentile.

Paulo Dybala mai are contract cu Juventus Torino până la finalul actulului sezon, dar presa italiană vorbește despre faptul că oficialii clubului au început deja negocierile pentru o prelungire a înțelegerii până în vara lui 2026 în urma căreia argentinianul ar primi un salariul mult mărit: 9,5 milioane de euro.