Paulo Fonseca a fost prezentat oficial la AC Milan. Antrenorul portughez are planuri mari: „Vreau să intru în istorie”

Paulo Fonseca, noul manager al lui Milan, a fost prezentat oficial. Fostul antrenor a lui LOSC Lille a semnat un contract până în 2027 cu formația de pe San Siro și le promite rossonerilor un sezon cu multe realizări.

Primire călduroasă pentru noul antrenor portughez

După spusele lui, Fonseca și promite să nu dezamăgească. Atunci când Stefano Pioli, fostul antrenor a lui Milan până la venirea lui Fonseca, a ajuns prima dată pe San Siro, clubul era dezorganizat. Italianul a reușit să ridice trofeul Serie A în sezonul 2021-2022 și a reușit să reaprindă flacăra pasiunii pe San Siro.

„Bun venit lui Paulo, este în sfârșit aici. Acum câteva zile vorbeam despre viitorul lui Milan, astăzi vorbim despre prezent. Este parte din strategia noastră și din ideile noastre, studiem multe lucruri, suntem foarte încărcați și înfometați și dorim să începem această nouă aventură”, a declarat consultantul și fostul jucător a lui Milan, Zlatan Ibrahimovic, pentru .

Portughezul a rămas complet emoționat și a dezvăluit faptul că este un mare fan al staff-ului lui AC Milan, făcând referință la Franco Baresi, vice-președintele lui Milan și fost mare jucător, Geoffrey Moncada, directorul tehnic, și Paolo Scaroni, președintele general al rossonerilor.

Fonseca: “Zlatan mi-a arătat spații libere pentru noi trofee… abia aștept să încep munca”

Apreciera lui Fonseca pentru acest club se remarcă încă din primele cuvinte pe care acesta le-a avut la conferința de presă. A ținut să mulțumească pentru primire și pentru încredere, mărturisind că este bucuros că poate să ia parte la .

„Știu că am ajuns la un club care vrea să câștige. Am văzut deja muzeul echipei, am văzut istoria lui Milan și am o mare ambiție pentru a fi parte din această istorie. Zlatan mi-a arătat spații libere pentru noi trofee… abia aștept să încep munca. Sunt aici să câștig.

Milan este un club universal, dar este de asemenea o mare mândrie. Sunt aici pentru că am încredere deplină în lotul echipei și nu este o noutate că avem nevoie de jucători noi, chiar dacă nu în număr mare”, a mai adăugat Paulo Fonseca.

Ce spune Paulo Fonseca în legătură cu transferul lui Alvaro Morata la AC Milan

După cum spun zvonurile, atacantul spaniol Alvaro Morata ar fi pe lista lui Milan ca un înlocuitor a lui Olivier Giroud. Pe lângă spaniol, în vizor s-ar mai afla și fostul golgheter al rivalilor de la Inter, .

În ciuda acestor informații, Fonseca este restrâns cu privire la transferul unui nou atacant: „Nu vreau să vorbesc despre nume, știm clar jucătorul pe care îl dorim pentru atac. Ne dorim calitate mare pentru acest rol. În curând vom avea acest jucător”, a dezvăluit lusitanul.

Noul antrenor vrea să fie mai aproape de fanii lui Milan

Ca la orice echipă din Italia, fanii și grupările de ultrași din peluze constituie o piesă foarte importantă în buna funcționare a unui club. De aceea, Fonseca vrea să-i convingă pe suporterii grupării de pe San Siro că este omul potrivit pentru banca tehnică a lui AC Milan.

„Am o dorință uriașă să încep să conving fanii. Vom fi o echipă ambițioasă. Eu sunt cel care trebuie să-i convingă și sunt sigur că fanii vor fi alături de noi în fiecare moment”, a declarat încrezător antrenorul portughez.