Paulo Fonseca a pus ochii pe un fotbalist de la FCSB după „dubla” din UEFA Europa League: „E foarte bun”

FCSB , cel puțin pe plan european și a reușit să ajungă până în faza optimilor, acolo unde a fost eliminată în dublă manșă de Lyon. La finalul partidei retur, Paulo Fonseca a spus ce jucător al roș-albaștrilor a remarcat.

Adrian Șut, jucătorul care l-a impresionat pe Paulo Fonseca

Olympique Lyonnais a confirmat victoria din meciul tur cu FCSB și în partida din Franța, reușind să marcheze nu mai puțin de patru goluri în poarta lui Zima.

Francezii au avut o poftă ofensivă incredibilă și au irosit și alte mari ocazii de a marca, iar în cele din urmă scorul final a rămas 4-0. Cu 7-1 la general, Lyon va juca în sferturi cu Manchester United, una dintre marile favorite la câștigarea competiției.

La finalul meciului, antrenorul echipei din Ligue 1 a tras concluziile după acest succes și a vorbit și , jucătorul din tabăra FCSB-ului care l-a impresionat.

„Cred că am făcut un meci foarte bun. Știam că dacă dăm primul gol, va fi greu pentru FCSB. Am marcat 4 goluri și sunt foarte fericit. Nu cred că am avut mari probleme în defensivă. Mai avem încă 5 săptămâni de lucru și trebuie să continuăm în aceeași manieră.

Îmi plac mulți jucători de la FCSB, îmi place căpitanul, Adrian Șut. E foarte bun. Dar mai au și alți jucători foarte buni. Vreau să le doresc tot binele din lume celor de la FCSB.

Pe noi ne așteaptă un duel foarte greu cu Manchester United. Avem timp să o studiem de acum. Avem acum meci în weekend și trebuie să ne concentrăm pe el”, a declarat Paulo Fonseca la finalul partidei.

