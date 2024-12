Paulo Fonseca, demis de AC Milan înainte de Anul Nou! Un alt portughez este favorit să-i ia locul

, Paulo Fonseca nu a rezistat la AC Milan nici măcar 6 luni. El a fost demis chiar înainte de Anul Nou, după ce echipa a ajuns pe locul 8 în clasamentul din Serie A.

AC Milan l-a demis pe Paulo Fonseca

Parcursul modest din prima parte a sezonului i-a adus la disperare pe conducătorii ”rossonerilor”, iar remiza din meciul cu AS Roma, scor 1-1, din etapa a 18-a a campionatului Italiei, i-a fost fatală lui Paulo Fonseca.

După ce a scăpat de demitere la jumătatea lunii septembrie, după , când se vorbea intens de aducerea lui Edin Terzic, tehnicianul portughez a mai rezistat încă 3 luni pe banca milanezilor.

Eliminat în prima repriză a partidei cu AS Roma din cauza protestelor vehemente, Fonseca a venit la conferința de presă de după joc și a anunțat că nu a primit niciun semn de la conducere cum că nu ar mai fi antrenorul echipei.

Imediat după miezul nopții, presa din Italia a scris faptul că oficialii lui AC Milan au decis să se despartă de tehnicianul portughez, iar Paulo Fonseca a confirmat vestea pentru din mașina sa, în timp ce părăsea stadionul: ”Da, este adevărat. Așa este viața. Dar am conștiința curată. Am făcut tot ce am putut”.

Fonseca, în vârstă de 51 de ani, o lasă pe AC Milan pe locul 8 în Serie A, cu 27 de puncte, la 8 puncte în spatele lui Lazio, aflată pe ultima poziție de Champions League, și la 14 puncte de liderul Atalanta. În Champions League, ”rossonerii” sunt pe 12, cu 12 puncte, și sunt aproape calificați pentru 16-imi.

Sergio Conceicao, așteptat să salveze sezonul

Înlocuitorul lui Paulo Fonseca la AC Milan va fi un alt portughez. Este vorba de Sergio Conceicao (50 de ani), liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de FC Porto după 7 ani petrecuți pe Dragao.

Presa italiană a anunțat că milanezii au deja un acord cu noul tehnician și acesta este așteptat luni, 30 decembrie, să semneze contractul. Va fi o înțelegere pe 6 luni cu opțiune de prelungire, iar noul antrenor va încasa un milion de euro.

Sergio Conceicao a jucat în Italia la Lazio, Parma și Inter, iar când s-a retras a fost mai întâi director sportiv la PAOK Salonic, iar apoi secund la Standard Liege. Ca antrenor principal a activat la Olhanense, Academica Coimbra, Sporting Braga, Vitoria Guimaraes, FC Nantes și FC Porto.