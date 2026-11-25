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împotriva celor de la Industria Kielce, din EHF Champions League. , ultimul care duce în sferturile de finală. La finalul meciului, Paulo Pereira a vorbit pentru FANATIK.

Paulo Pereira, după Dinamo – Kielce 25-32: „Nu reuşim să menţinem constanţa în faţa acestor echipe mari”

Antrenorul „dulăilor” a spus că echipa lui merită să fie aici şi a reliefat diferenţele la nivel de lot între Kielce şi Dinamo. Pereira spune că formaţia sa trebuie să continue construcţia şi merită să fie între cele 12 echipe ale Europei după victoriile fantastice cu Skanderborg şi Montpellier.

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Domnule Pereira, o înfrângere grea astăzi. Cum ați văzut meciul?

– Suntem în primele 12 echipe din Europa, așa că știm că toate meciurile vor fi grele până la final. Ne aflăm aici pentru că merităm, după două partide extraordinare împotriva celor de la Skanderborg și Montpellier, când am câștigat la 10 goluri diferență, iar aici am învins Skanderborg la 14 goluri. Au fost meciuri extraordinare, însă nu reușim să menținem constanţa în fața acestor echipe mari. De asemenea, Kielce este o fostă campioană europeană și ne luptăm cu cele mai bune formații din Europa în această grupă de șase, deci nu sunt mulțumit că am pierdut.

Am înţeles…

– Totuși, am văzut și lucruri bune la o echipă care a fost refăcută cu șapte jucători noi, iar uneori echipele au nevoie de mai mult timp. Nu este cazul celor de la Kielce, deoarece ei au un nucleu de jucători pe care îl păstrează de mai multă vreme. Noi trebuie să continuăm această construcție cu puțină răbdare și, mai ales, cu ambiție. Dacă facem un mic exercițiu și comparăm unde evoluează jucătorii lui Kielce — de exemplu, cei patru handbaliști francezi joacă toți în echipa națională a Franței, și mai sunt și alte exemple — trebuie să spunem că, teoretic, victoria le aparține. Cu toate acestea, am încercat în aceste trei zile pe care le-am avut, în sfârșit, la dispoziție pentru a pregăti meciul să ne schimbăm modul de a gândi, să mergem acolo și să ne luptăm cu ei. Au fost câteva momente în care am crezut că este posibil, dar în cea mai mare parte a timpului am văzut cât de buni sunt. Așa că trebuie să îi felicităm, iar viața merge înainte.

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Răspuns misterios cu privire la viitor şi transferuri: „Nu ştiu nimic deocamdată”

Înainte de meci ați spus că trebuie să eliminați greșelile de la Lisabona, din partida cu Sporting, dar nu a părut așa…

– Aşa este. Mai ales în prima repriză, am ratat din nou o mulțime de aruncări clare. Dacă analizăm și acest aspect, ei au mai multă experiență în această competiție, în timp ce noi avem în echipă trei jucători care evoluează pentru prima dată în Liga Campionilor și care au jucat foarte mult astăzi. Treaba mea este să continui să muncesc pentru a îmbunătăți micile detalii, mai ales în privința finalizării, atunci când ne creăm condiții bune de a arunca la poartă, lucru la care nu am reușit astăzi. De asemenea, din punct de vedere mental, jucătorii trebuie să se concentreze doar pe proces, nu pe consecințe, iar acest lucru necesită timp și muncă în continuare.

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Ați vorbit despre reconstrucție. Sunteți aici ca să rămâneți? Ați discutat cu președintele despre viitor?

– Nu știu nimic despre asta deocamdată.

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De asemenea, urmează o perioadă foarte importantă pentru transferuri. Ați discutat despre criteriile prin care să întăriți echipa?

– Nu am un răspuns pentru dumneavoastră în legătură cu acest subiect, vă spun sincer.