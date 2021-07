Paulo Vinicius, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta brazilianul: „Vreau și al 5-lea titlu!”. Fanatik confirmat. Video

FCSB continuă campania de achiziții. După Andrei Cordea, Alexandru Crețu, Stipe Vucur, Zdenek Ondrasek și Andrei Dumiter, vicecampioana României și-a betonat apărarea și cu Paulo Vinicius, fundaș care va împlini 37 de ani, pe 12 august.

Sosirea brazilianului sub comanda lui Dinu Todoran , încă de duminică, 25 iulie. Stoperul a semnat cu roș-albaștrii un contract valabil până la finalul sezonului 2021-2022.

FCSB l-a prezentat oficial pe Paulo Vinicius

Vinicius este unul dintre cei mai decorați fotbaliști străini care a evoluat vreodată în Liga 1. Brazilianul are în CV patru titluri de campion și două Supercupe ale României, toate cu CFR Cluj. Fundașul central va purta la FCSB tricoul cu numărul 55, la fel cum a făcut-o și în Gruia.

„Bine ai venit, Paulo Vinicius! FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Paulo Vinicius de Souza Nascimento, care a semnat un contract valabil pentru sezonul 2021-2022. Fundașul brazilian, care va împlini 37 de ani pe 12 august, a efectuat deja vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 55.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru! Paulo Vinicius de Souza Nascimento s-a născut la 12 august 1984, în Cuiaba, Brazilia. A început fotbalul la Gremio Esportivo Anapolis, de unde a plecat în Portugalia. Acolo a evoluat, de-a lungul anilor, pentru Santa Clara, Leixoes, Olhanense, Leiria, Braga sau Boavista.

După o aventură de un an la Apollon Limassol, a semnat cu CFR Cluj în 2017, echipă în tricoul căreia a cucerit patru titluri consecutive de campion al României. Mai are în palmares două Supercupe ale României, cu CFR Cluj, precum și o Cupă a Ligii Portugaliei, cu Braga și Cupa Ciprului, cu Apollon Limassol”, este mesajul postat de FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

Paulo Vinicius: „Am câștigat patru titluri consecutive, acum îl vreau și pe al cincilea!”

„Eu trebuie să câștig tot timpul. Am câștigat patru titluri consecutive, acum îl vreau și pe al cincilea. Asta este în capul meu. Am avut oferta, m-am gândit, mi-am rezolvat și am venit aici, ca să îmi ajut colegii ca să câștige titlul.

Am venit aici ca să ajut echipa. Dacă antrenorul mă bagă în teren, dau totul pentru echipă. Eu sunt pregătit. O să fac antrenament cu colegii și apoi vedem cum mă simt.

Aici sunt mulți jucători cu calitate. Moruțan, Tănase. Sunt foarte mulți copii buni aici. Eu am venit ca să îi ajut cu experiența mare pe care am acumulat-o și aici, în România. Vreau să îi ajut să câștige un trofeu

Pentru fanii de acolo (n.r. – CFR Cluj) am fost o legendă, am câștigat tot cu echipa, dar acum sunt aici și trebuie să fac mai mult pentru a ajunge tot acolo, sus. Cred că , pentru toți jucătorii va fi mult mai bine”, a declarat Paulo Vinicius, pentru

Unul vine, altul pleacă

În ziua în care Paulo Vinicius a fost prezentat oficial la FCSB, roș-albaștrii au decis să se mai despartă de un fotbalist, dar pe partea ofensivă. FANATIK , echipă pentru care a evoluat sub aceeași formă și în sezonul precedent.

În Trivale, atacantul în vârstă de 19 ani va avea mult mai multe șanse să prindă minute, așa cum s-a întâmplat și în ediția trecută de campionat, atunci când a înscris trei goluri în cele 24 de partide disputate pentru piteșteni.