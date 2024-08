Marele regret al lui Adi Păun după CFR Cluj – U Cluj 2-3, derby în care a dat un gol superb: “E frustrant, sunt supărat”

CFR Cluj a bifat un nou eșec pe teren propriu în Superliga. . „Feroviarii” leagă astfel al doilea insucces consecutiv în campionat.

Adrian Păun a marcat un gol superb pentru formația sa, dar nu a fost suficient pentru a asigura punctele duminică seară. Jucătorul a vorbit după partida incinsă din Gruia.

A marcat superb, dar nu a fost de ajuns. Păun: „Cred că un punct meritam și noi în această seară!”

Deși a deschis scorul în minutul 24 cu o foarfecă de zile mari, Păun a fost extrem de supărat după eșecul suferit acasă chiar în fața rivalei din oraș.

„Din păcate nu am reușit sa câștigam. Este frustrant, normal, sunt supărat. Un derby este un derby și când pierzi nu este plăcut deloc. Chiar după ce au marcat ei din penalty am ieșit.

Păcat, păcat că am condus, am reușit să egalăm… Cred că un punct meritam și noi în această seară. Îmi pare rău pentru suporteri, dar acum trebuie să ne gândim la Europa pentru că urmează o dublă foarte grea.”, a mărturisit Adrian Păun, după eșecul cu U Cluj.

Sava, frustrat de defensiva CFR-ului. Portarul ardelenilor, exasperat: „Sperăm să nu mai primim atâtea goluri!”

. Tânărul portar și-a salvat echipa în repetate rânduri în prima parte a meciului, dar a încasat 3 goluri în actul secund.

„E frustrant. Acum discutăm să mai rezolvăm din chestii. Sperăm să nu mai primim atâtea goluri în următoarele meciuri şi să câştigăm. Trebuie să ne dăm viaţa pe teren şi să câştigăm (despre meciul din Conference League cu Maccabi Petah Tikva nr.), a declarat Răzvan Sava, după eșecul cu U Cluj.

CFR Cluj pierde astfel un nou meci în campionat, după ce etapa trecută a cedat tot acasă cu Universitatea Cluj (0–2). După 4 etape, ardelenii ocupă locul 9 cu doar 4 puncte. Pentru Dan Petrescu și elevii săi urmează meciul din preliminariile Conference League contra celor de la Maccabi M. Petach Tikva.

De partea cealaltă, U Cluj a urcat pe locul 3 în clasament grație acestei victorii. „Șepcile roșii” au acumulat 8 puncte după primele 4 etape. Trupa lui Neluțu Sabău va juca etapa viitoare în deplasare contra Petrolului Ploiești.