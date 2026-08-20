Pavel Badea a erupt la adresa fanilor: „Transmit un mesaj public. Lăsați-l în pace!”

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Pavel Badea (59 de ani) a reacționat după ce Universitatea Craiova a remizat cu Ararat-Armenia, 1-1, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a fost dezamăgit de rezultat, dar și de fanii care l-au contestat pe Ștefan Baiaram, cărora le-a transmis un mesaj ferm după finalul jocului.

Concluziile lui Pavel Badea după Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1

Universitatea Craiova a fost condusă pe „Ion Oblemenco” de Ararat-Armenia, dar a egalat prin reușita lui Nicușor Bancu, iar apoi a ratat mai multe ocazii importante. Pavel Badea a analizat meciul disputat joi seară. „Nu sunt supărat, dar sunt nemulțumit de rezultat. Una peste alta, am făcut un meci slab, Ararat era o echipă care putea fi bătută astăzi. Este o echipă bine organizată și a făcut jocul corect pentru a ne bloca pe noi, dar, din punctul meu de vedere, noi suntem problema.

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Trebuia să tratăm meciul cu mult mai multă agresivitate. Îl ai pe Baiaram, care este înjurat de ai lui, este normal să aibă frică în a-și asuma responsabilitatea de unu la unu. Până la urmă, în sezonul trecut asta era forța echipei noastre, pătrunderile lui Baiaram, pătrunderile lui Mora, incisivitatea lui Bancu”, a declarat fostul mijlocaș după .

Pavel Badea a „explodat” la adresa contestatarilor lui Ștefan Baiaram

, iar Pavel Badea a avut o reacție dură la adresa celor care l-au contestat pe „decar”. „Avem nevoie ca acești jucători să fie susținuți, să simtă că au lângă ei publicul craiovean. Eu nu critic publicul craiovean. Transmit un mesaj public: Lăsați-l, domnilor, în pace pe Baiaram! Este craiovean, e de-al nostru, încearcă. Poate că traversează o perioadă grea. Dacă-l înjurăm, nu-l ajutăm!

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Este clar. Trebuie să-l susținem. Și nu trebuie să facem un caz din Baiaram, pentru că nu doar el este la baza acestei nereușite, sunt și alții. Cred că dacă în prima repriză reușea să marcheze, Baiaram s-ar fi eliberat și el psihic, însă iată că această presiune și acest ghinion al lui l-a făcut să fie contestat”, a spus directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

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Cum vede Pavel Badea returul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia

va avea loc la Erevan, pe 27 august, de la ora 19:00, iar Pavel Badea are încredere că echipa pregătită de Filipe Coelho va obține calificarea: „Eu sunt optimist, cred că Universitatea Craiova are valoare și poate depăși acest rezultat semi-negativ de acasă printr-o victorie în Armenia. Echipa are valoare, e aceeași echipă care a câștigat în sezonul trecut titlul și Cupa. N-a plecat nimeni, ba mai mult, am adus jucători de peste 5 milioane”.

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