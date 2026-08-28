Pavel Badea a povestit cum a decurs ultima întâlnire cu Nae Ungureanu: „L-am văzut și l-am îmbrățișat. Nu-mi vine să cred”

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După tristețea fotbalistică de la Erevan, Universitatea Craiova a primit, vineri dimineață, o lovitură și mai grea. Nae Ungureanu, fostul fundaș stânga de fier de la „Craiova Maxima” și naționala României, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. Conducerea clubului din Bănie a venit, vineri dimineață, cu cea mai emoționantă reacție după moartea legendarului fost jucător.

Reacție emoționantă din partea conducerii Universității Craiova după moartea lui Nae Ungureanu

Adevărata dramă a Craiovei a venit vineri dimineață. Din Bănie s-a aflat vestea cumplită că Nae Ungureanu, unul dintre cei mai iubiți componenți ai Craiovei Maxima, s-a stins din viață. Fostul fotbalist de legendă a murit la vârsta de 69 de ani. Întâmplarea face ca o altă legendă a Olteniei, Nicolae Negrilă, să fie cel care l-a găsit mort în cameră, în zorii zilei. Vestea tristă a fost comentată, cu multă emoție, la FANATIK SUPERLIGA, de Pavel Badea (59 de ani), actualul președinte al Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

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la trecut. Badea explică faptul că l-a întâlnit pe legendarul component al „Craiovei Maxima” în urmă cu doar câteva zile. „Craiova a pierdut un jucător emblematic, un fost jucător care a făcut istorie la Universitatea. Un caracter puternic. L-am prins ca jucător. Eram la începuturile carierei mele. Cu adevărat un fotbalist. Noi îi catalogăm pe cei care practică fotbalul în jucători și fotbaliști. Era cu adevărat fotbalist adevărat. E o pierdere imensă.

Sunt marcat. Vă rog să mă iertați, mi-e foarte greu să vorbesc pentru că acum câteva zile m-am întâlnit cu el, ne-am îmbrățișat și azi nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi. Sincere condoleanțe familiei. Suntem mișcați și suntem alături de ei. Dacă au nevoie de ajutorul nostru, suntem lângă ei”, spune Badea.

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Pavel Badea, întâlnire cu Nae Ungureanu în loja de pe „Oblemenco”, înainte de turul cu Ararat

Nae Ungureanu era nelipsit de la meciurile Universității Craiova. Pavel Badea dezvăluie că l-a întâlnit în urmă cu o săptămână, înaintea turului cu Ararat-Armenia din play-off-ul de Europa League. „(n.r. Ce ați discutat cu Nea Ungureanu acum câteva zile?) A fost chiar înaintea meciului cu Ararat. Este o zonă unde foștii jucători au intrare, o lojă specială, iar acolo era Nea Nicu Ungureanu, era Nicolae Negrilă, Rodion Cămătaru, foștii mari fotbaliști ai Universității Craiova. Era și Sorin Cârțu, care stă tot timpul împreună cu ei.

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Eu trec tot timpul, îi salut înainte de meci pentru că este un obicei ca înainte de meci să ne vedem, să ne salutăm și să schimbăm cuvinte de amiciție între noi. Acela a fost ultimul moment. Îmi aduc aminte doar că l-am salutat, l-am strâns în brațe pentru că nu ne văzusem de ceva timp și am plecat mai departe către ceilalți”, adaugă Badea.

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Oficialul oltenilor, reacție emoționantă despre destinul lui Ungureanu: „Sunt momente în viață când ești înfrânt”

Este cunoscut faptul că, în urmă cu câțiva ani, mari de sănătate. El a suferit, în 2021, un accident vascular cerebral. Trecuse cu bine de acel moment. Viața nu a mai iertat acum, iar legendarul component al marii echipe din Craiova ne-a părăsit.

Pavel Badea, cu multă emoție, a mai spus faptul că: „Nae Ungureanu a avut acel accident vascular, pe care îl depășise cu bine. Un om foarte puternic. De-a lungul carierei a avut aceeași putere și dorință de a învinge. Uite, acum, că există și momente când mai ești și înfrânt. Și dânsul a fost înfrânt în acest, în acest moment al vieții. Sincere condoleanțe încă o dată familiei. Chiar sunt trist și nu-mi găsesc cuvintele”.

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Cum era Nae Ungureanu ca om: „Printre marii fotbaliști români care n-aveau niciun moment vreo aroganță”

Invitații lui Cristi Coste din platoul FANATIK SUPERLIGA au vorbit și ei despre cine a fost marele Nae Ungureanu. Reputatul jurnalist Marius Mitran dezvăluie faptul că legenda din Bănie era un om bun la suflet. „Era foarte deschis și foarte plăcut. Adică printre marii fotbaliști români care n-aveau niciun moment vreo aroganță”.

Analistul FANATIK a mai spus faptul că însuși „Regele” Gică Hagi se temea de Nae Ungureanu, fotbalistic vorbind. Fundașul din Bănie era un redutabil apărător, chiar și pentru cei mai talentați oameni de gol. „Vorbeam cu Hagi o dată și era celebra întrebare care li se pune tuturor marilor fotbaliști: ‘Care ți-a fost adversarul cel mai dificil în carieră?’ Și te gândești, ai jucat Real, Barca, la Mondiale. Dar Gică zice: ‘Clar Negrilă și Ungureanu’. Păi zic ‘Amândoi?’. El: ‘Da! Amândoi. Pentru că mă duceam pe partea stângă și zicea Negrilă: ‘Dispari de aici, că-ți mănânc ficații’.

Dacă mă duceam pe partea lui Ungureanu îmi zicea el: ‘Ai venit aici? Pleacă în partea cealaltă, că n-ai nicio șansă’. Oriunde te duceai, nu puteai să treci de niciunul dintre ei. Zice: ‘Singurii din viața mea pe care m-am bucurat că nu i-am mai avut adversari’”.