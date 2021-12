Prima reacție de la CS U Craiova despre problemele lui Adrian Mititelu: „Nu e imposibilă o fuziune!”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care anunță că procesul cu Adrian Mititelu va fi tranșat în cele din urmă, iar precendentul palmaresului echipei Steaua București va grăbi finalizarea acestui proces.

Pavel Badea a vorbit și despre problemele cu care se confruntă FC U Craiova, , cu care are o dispută de mai mulți ani legată de palmares, siglă și culori. Oficialul CS U Craiova nu se bucură de îl are cu fanii și e de părere că o eventuală desființare a acestei formații nu ar fi benefică pentru fotbalul din Bănie.

Fostul mare jucător al Universității Craiova a analizat sincopele echipei din ultima vreme și consideră că echipa lui Laurențiu Reghecampf joacă un fotbal spectaculos, iar Nistor este cel mai important jucător.

Pavel Badea e mulțumit de jocul Universității Craiova, nu și de rezultate

Universitatea Craiova, un punct în ultimele 4 meciuri…

– Din punct de vedere al jocului, nu putem spune că traversăm o perioadă nefastă. Jocul este spectaculos, bine organizat, cu multe ocazii. Avem una dintre cele mai frumoase exprimări din campionat. Un singur punct în patru etape e foarte puțin însă pentru o echipă care avea ca obiectiv câștigarea campionatului. Trebuie să luăm în considerare că fotbalul este un sport unde factorul șansă a devenit din ce în ce mai important. În ultimele etape, din nefericire, am avut și foarte mult ghinion.

Arbitrajul?

– Este o problemă. Universitatea Craiova a fost văduvită de puncte importante. Suntem printre cei defavorizați de greșelile pe care le fac arbitrii.

Marius Croitoru a spus că a fost viciere de rezultat la meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova.



– A fost viciere de rezultat, dar în favoarea lui! Pentru că nu a fost fault la portar și toată lumea a văzut asta. A fost gol din ofsaid clar. Deci el probabil că nu a avut timp să vadă fazele la televizor, pentru că era după meci și probabil de asta a spus. Și eu spun că da, a fost viciere de rezultat, dar în favoarea lui!

– Din nefericire, aceste ratări au avut impact major pe tabela de marcaj cu Sepsi și Botoșani. Consider că sunt puncte foarte puține câștigate față de valoarea echipei!

În Cupa României echipa merge ceas….

– Cupa României este un obiectiv extrem de important, pentru că ne dă posibilitatea să participăm în cupele europene. Va fi tratat cu maximă seriozitate, iar în momentul actual toate cele patru echipe calificate în semifinale au șanse. Dacă vom trata cu superficialitate, vom pierde un obiectiv extrem de rapid de atins! Indiferent cu cine vom juca, nu va fi ușor. Sunt echipe foarte incomode pentru Universitatea Craiova: FC Argeș, FC Voluntari și Sepsi.

Pavel Badea știe care e punctul nevralgic din echipa lui Laurențiu Reghecampf. „Nistor e metronomul echipei”

Unde este punctul slab al echipei?

– Principalul gol în echipa noastră eu cred că este mijlocașul central. Un închizător în fața apărării care să dea greutate echipei. Ăsta cred eu că e principalul punct nevralgic și spun asta de mult timp.

Ce jucător trebuie să fie punct fix în echipă?

– Dan Nistor este metronomul echipei. El e jucătorul care dă greutate echipei. Când are o formă sportivă mai slabă, atunci echipa suferă. Când Nistor e într-o formă bună și are realizări individuale, echipa joacă foarte bine! De aceea cred că această dependență de Nistor creează oarecum o stare de dificultate a echipei noastre. Totuși, Universitatea Craiova are jucători de valoare care pot tranșa meciul. La ultimele partide, avem creșterea de formă a lui Koljic, forma bună a lui Ivan.

Absențele lui Găman și Houri au contat enorm în jocul Universității Craiova

Cât de mult a contat absența lui Găman?

– Enorm! Cred că trebuie subliniat acest lucru. Este un jucător foarte important pentru Universitatea Craiova. Găman și Houri, cele două transferuri din această vară, au fost plusuri pentru echipa noastră și lipsa lor s-a văzut în aceste ultime patru meciuri.

Mai poate fi ținut Andrei Ivan la Craiova?

– Toți jucătorii care au oferte bune sunt transferabili. Până la urmă, echipa noastră și-a păstrat politica de a vinde un jucător, maxim doi pe sezon. Iar dacă sumele de transfer sunt importante, e greu să te opui unei astfel de oferte. De aceea cred că politica adoptată de Mihai Rotaru este corectă.

Pavel Badea: „Un dezastru ar fi să terminăm pe locul șapte”

Ce ar însemna pentru Universtatea Craiova să termine pe locul 4?

– Nu ar fi o catastrofă! Un dezastru ar fi să terminăm pe locul șapte. Există și această posibilitate, dacă factorul șansă și concentrarea ne va face să ratăm cu seninătate ocazii și să pierdem astfel puncte. Putem ajunge în situația în care să avem surprize neplăcute.

De aceea este extrem de important în următoarea perioadă ca echipa să concretizeze ocaziile de gol într-un procentaj mai mare și atunci nu vor mai fi probleme. Echipa joacă fotbal și cred că avem o echipă bună, bine structurată și care are valoare. Oricând poate să depășească orice adversar din campionat, dacă suntem mai pragmatici în fața porții. Și cu Botoșani am avut foarte multe ocazii în fața unui adversar foarte dificil.

Cât de importantă va fi pauza de iarnă?

– Echipa va pleca cu siguranță în străinătate în cantonament. Noi întotdeauna facem cantonamentul în afara țării. În Austria, Spania sau Portugalia. Doar în aceste trei etape trebuie să terminăm cu maximum de puncte. În caz contrar, va fi foarte greu. Avem meciuri cu echipe care sunt în bătaie direcă cu noi. Meciul cu Voluntari este foarte important, iar locul trei și podiumul e un obiectiv pe care noi trebuie să-l avem garantat având în vedere condițiile și valoarea echipei de acum.

Aveți un mesaj pentru jucători?

– Concretizați mai multe din ocaziile pe care vi le creați și veți redeveni ceea ce noi am crezut tot timpul despre voi! Că sunteți foarte competitivi!

Pavel Badea, despre o posibilă fuziune între Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948: „Nu e imposbil!”

Cum comentați ceea ce se întâmplă la FC U Craiova 1948?

– Nu mă interesează prea mult acest subiect. Le dorim multă baftă să traverseze momentul greu prin care trec.

Credeți că e posibilă o fuziune între cele două Craiove?

– Foarte puțin probabil, dar nu imposibil!

Ce ar însemna pentru fotbalul craiovean dispariția FC U?

– Eu cred că e un lucru bun să ai două echipe în Craiova. Fotbalul craiovean are nevoie de două echipe. Chiar e loc și de a treia echipă! Concurența naște performanță. Pentru noi, prezența unei alte echipe e un stimul și ne dă o dorință de a face performanță mai mare și de a arăta că suntem mai buni, mai competitivi, mai perseverenți.

Pavel Badea e optimist că va câștiga procesul în cazul palmaresului Universității Craiova: „Precendentul este deja judecat”

Aveți vești noi legate de procesul privind palmaresul?

– Toate procesele pe care le-am avut până acum le-am câștigat! Sunt sigur că și pe cele pe care le vom avea pe viitor pe subiectul ce vizează sigla, culorile și palmaresul vor fi câștigate de Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public, care aparține de Ministerul Educației. Vă rog spuneți neapărat asta! Sunt obligat prin lege să apăr interesul clubului Universitatea Craiova pe care îl reprezint.

Clubul a aparținut dintotdeauna de Ministerul Educației! E foarte importantă această precizare. Nu e clubul meu! Înaintea mea au fost profesori universitari care au ocupat această funcție și care au fost și în conducerea clubului și au manageriat echipa de fotbal.

Când se va tranșa procesul privind palmaresul?

– În momentul actual, avem în litigiu doar palmaresul. Această speță va fi tranșată în momentul în care vom avea instanțele care decid ce trebuie făcut mai departe. S-a tărăgănat mult pentru că au fost instanțele confuze în a înțelege ceea ce noi am cerut.

Este vina noastră că nu am fost destul de clari în ceea ce am cerut. Există și precendentul care tocmai s-a judecat: Steaua București, cu CSA Steaua și FCSB. Va ajuta mult asta pentru că este aceeași situație! Ei sunt Ministerul Apărării, noi suntem Ministerul Educației. Precedentul este deja judecat.