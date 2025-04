Pavel Badea, avertisment pentru Mirel Rădoi înaintea meciului decisiv cu FCSB: „Oltenii nu mai au răbdare! E o calitate care lipsește regiunii noastre!”

Universitatea Craiova a avut o “dublă” catastrofală pe terenul lui CFR Cluj. , iar în campionat au pierdut fără drept de apel, cu 0-2.

Pavel Badea, avertisment pentru Mirel Rădoi înaintea meciului decisiv cu FCSB

Pavel Badea i-a transmis un avertisment lui Mirel Rădoi , programat duminică, de la ora 21:00. Oficialul Universităţii a lăsat de înţeles că o înfrângere cu roş-albaştri va aduce tensiuni la echipă:

“Îi va fi greu. Primul obiectiv, Cupa României, extrem de important, a fost pierdut. Al doilea, odată cu înfrângerea de la Cluj, este în pericol. Şi va trebui să încerce să redreseze corabia.

Oltenii sunt foarte imprevizibili şi altfel vor fi probleme. Echipa are valoare, avem un antrenor bun, va fi un public extraordinar. Am vândut 20.000 de bilete plus abonamentele, va fi sold-out.

Publicul de la Craiova este exigent, bun cunoscător al fotbalului, cere mult de la jucători, privind dorinţa de a lupta. Dacă este să pierzi în urma unui joc în care dai totul, te iartă. Dacă nu te implici 100% din punctul de vedere al deciziei, ai probleme.

“Să sperăm că greşelile de arbitraj nu vor influenţa rezultatul final”

Răbdarea este una dintre calităţile care lipsesc regiunii noastre. Este clar că FCSB este un competitor foarte puternic, cu un moral foarte bun. Cele trei puncte ne implică în lupta pentru campionat.

Meciul e mult mai important pentru noi decât pentru ei. Însă, cei mai buni trebuie să câştige. Să sperăm că greşelile de arbitraj nu vor influenţa rezultatul final. Sperăm la un rezultat bun.

În ultimiii ani, echipa a reuşit performanţe care ţin de câştigarea Cupei României, Supercupei. Am mers în cupele europene. Echipa a făcut paşi mari de imagine. Este un punct de plecare pe are trebuie să îl continuăm”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.