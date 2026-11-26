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Fostul fotbalist al oltenilor a criticat jocul echipei, a evidențiat diferența uriașă de valoare dintre cele două formații și a făcut o comparație cu un moment pe care l-a trăit în urmă cu 40 de ani, într-o partidă cu Dinamo Kiev.

Pavel Badea, dezamăgit după Brighton – U Craiova 4-0: „Suntem departe de fotbalul mare”

Pavel Badea, actualmente președinte la CS Universitatea Craiova, nu și-a ascuns dezamăgirea după prestația Universității Craiova . Fostul jucător al formației din Bănie a remarcat diferența evidentă dintre cele două echipe și a vorbit despre senzația de neputință pe care i-a provocat-o partida din Anglia, amintindu-și de confruntarea cu Dinamo Kiev din 1986.

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„Concluzia: mari cu cei mici și mici cu cei mari. Acest meci ne-a arătat că suntem departe de fotbalul mare. Am privit cu tristețe. Am trăit ca spectator ce am trăit ca jucător la meciul cu Dinamo Kiev, în 1986. O diferență imensă, din punct de vedere al valorii. E clar că au fost mult mai buni decât noi. Ăsta e fotbalul românesc, asta este valoarea noastră actuală.

Din punctul meu de vedere, am început foarte slab, temători. Ne-au înghesuit în poartă. Am fost foarte puerili în faza defensivă. Primul gol a fost de manual. Un șah-mat pe fază defensivă. La cornere, tot timpul pe colțul lung era un jucător liber care recentra și crea ocazii mari la poarta noastră. Mă așteptam ca jucătorii cu experiență să se prindă de această mișcare pe care o făceau la fazele fixe și să contracareze. Clar valoarea este de favoarea lor”, a declarat Pavel Badea după meci, la .

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Pavel Badea, impresionat de forța celor de la Brighton!

Pavel Badea a remarcat și superioritatea fizică a fotbaliștilor lui Brighton, după ce a analizat un duel în care Baiaram a încercat să profite de viteza sa, dar a fost depășit de adversar în ciuda avantajului inițial. Acesta a refuzat să caute vinovați individuali și a subliniat că întreaga echipă trebuie să își asume rezultatul. În același timp, a apreciat că prestația slabă a Craiovei trebuie analizată și în contextul jocului foarte bun făcut de adversar.

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„M-am uitat în duelurile noastre de unu la unu. În prima repriză, a fost o pasă în care Baiaram a scăpat în partea stângă, avea doi metri în fața adversarului. Baiaram are o viteză destul de bună față de colegii lui. A fost ajuns și la umăr la umăr l-a aruncat doi metri. Asta arată forța fizică a jucătorilor din Anglia.

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E greu să găsim motive acum, că ar fi fost unul mai bun decât celălalt. Pierdem ca o echipă, câștigăm ca o echipă. Îmi doresc ca la următorul meci de acasă, cu Dinamo, să vină cât mai mulți suporteri, care să le arate jucătorilor că sunt alături de ei în acest moment greu. După o asemenea înfrângere, este un moment extrem de greu când îți poți pierde din repere, din încredere.

Cred că toată echipa a făcut un joc slab, dar acest joc slab vine pe fondul jocului extraordinar făcut de Brighton. Nu știu cât de prost am jucat noi sau cât de bine au jucat ei. Să nu le luăm din merite. Este o echipă mult peste ce am întâlnit noi în ultimii ani în cupele europene. Au un lot valoros, cu care se bat la titlu în Anglia, se bat și la trofeul Conference League”, a mai spus Pavel Badea.

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Pavel Badea ar fi vrut mai multă determinare din partea oltenilor

În final, Pavel Badea a transmis că maniera în care l-a deranjat cel mai mult. Acesta consideră că o prestație în care oltenii ar fi arătat mai multă determinare și ar fi pus probleme adversarului ar fi făcut rezultatul mai ușor de acceptat.

„Nu contează că am pierdut, contează cum am pierdut. Asta m-a deranjat, din punct de vedere al jocului. Dacă arătam că putem mai mult, că le-am depus opoziție, că i-am presat, ar fi fost mai ușor de digerat.

Dar e clar că au fost mult peste noi și nu am contat. Sunt două meciuri importante din care sper să obținem cel puțin un punct. Să ajungem la meciul de baraj și să demonstrăm că putem mai mult decât ce am arătat în această seară”, a conchis Pavel Badea.