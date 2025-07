Pavel Badea, fără menajamente după Sarajevo – U Craiova 2-1: “Să nu fim iar oaia neagră”

s-a lăsat cu multă tensiune în tabăra oltenilor. Pavel Badea, fostul jucător emblematic al clubului oltean, i-a pus la punct pe fotbaliștii lui Mirel Rădoi, însă speră ca totul să se schimbe la returul din Bănie.

Pavel Badea nu a stat la discuții după Sarajevo – U Craiova 2-1. Ce a spus despre meciul retur

Actualul director al Universității Craiova nu vrea ca Universitatea Craiova să continue seria nefericită de rezultate dezamăgitoare în cupele europene, care parte interminabilă în ultimii ani.

Oficialul echipei oltene speră ca jucătorii lui Mirel Rădoi să se mobilizeze la meciul retur. În ceea ce îl privește pe antrenor, care , Pavel Badea a avut doar cuvinte de laudă pentru munca depusă de Rădoi.

„Am trăit meciul de aseară așa cum au trăit multe alte sute de mii de olteni, cu insatisfacție în primele 60, cu speranță ultimele 30. Este clar că echipa trebuie să arate mult mai multă în meciurile tur, pentru că altfel vom fi iar oaia neagră a fotbalului românesc, nereușind să ne calificăm în următorul tor. S-a vopsit oaia datorită reușitei lui Romanchuk, care este de excepție. Ea a dat încredere echipei și a dat posibilitatea noastră să sperăm că returul va fi de altă manieră.

Da, glumind așa un pic, fotbalul modern. Între astea trebuie să mai și ataci. Este clar că reușita lui este extrem de importantă în această dublă manșă. Sper ca acest gol să fie un preambul la ceea ce se va întâmpla la Craiova, când cred eu că vor fi peste 20.000 de oameni care vor încerca să încurajeze echipa noastră pentru a depăși acest hop la început de campionat.

Este o echipă tânără, o echipă cu foarte mulți jucători noi, o echipă care joacă un sistem ce nu a jucat până acum și care sper eu să reușească calificarea, pentru că valoarea există, să sperăm că va exista și șansa, pentru că știți foarte bine și factorul șansa este extrem de important în acest moment.

„Este clar că ne trebuie antrenori ca Mirel în fotbalul românesc. Am fost un pic surprins de declarația lui”

Mirel este un antrenor, din punctul meu de vedere, extrem de inovator și este pus la punct cu tot ceea ce înseamnă fotbalul modern. Este clar că ne trebuie antrenori ca Mirel în fotbalul românesc. Să sperăm că sistemul pe care el îl va alege va fi cel optim pentru a pune în valoare calitățile jucătorilor, pentru că până la urmă sistemul de joc ți-l faci cu cât de jucătorii pe care îi ai la dispoziție. A adus o parte importantă dintre jucătorii pe care i-a dorit să sperăm că ei vor finaliza ceea ce gândește în el pe teren.

Am văzut declarația lui Mirel de aseară, am fost un pic surprins, nu știam că s-a trecut peste decizia antrenorului. În contextul în care în ultimii 2 ani Ivan a fost într-un con de umbră, coroborat cu plecarea în Turcia, unde eu consider că a fost o mare greșeală, pentru că, pentru că tot cu valoarea lui nu se poate duce la o echipă de divizia pe ultimele locuri, neputând să-și exploateze calitățile și valoarea dacă nu ai în jurul tău colegi care să înțeleagă ceea ce tu dorești.

De aceea, probabil că… Cei din conducere, cei care au decis să… au avut în vedere acest aspect, la Craiova e foarte greu să joci când publicul nu te simpatizează în modul civic”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.