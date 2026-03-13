Pavel Badea i-a mitraliat pe Bancu și Baiaram după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Unul ieșit din formă, altul inexistent! Nu-mi vine să cred că au jucat atât de slab!”

La finalul partidei Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1, Pavel Badea a pus tunurile pe doi dintre jucătorii importanți ai oltenilor! Ce a spus despre Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
14.03.2026 | 00:20
Pavel Badea ia mitraliat pe Bancu si Baiaram dupa U Craiova FC Arges 01 Unul iesit din forma altul inexistent Numi vine sa cred ca au jucat atat de slab
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Pavel Badea a pus lupa pe jocul lui Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram după eșecul cu FC Argeș. Foto: Colaj FANATIK
Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, i-a făcut praf pe doi dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor. Căpitanul Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram au fost țintele oficialului din Bănie, fiind extrem de dezamăgit de prestația echipei în meciul cu FC Argeș, însă în special de a celor doi.

Pavel Badea a criticat aspru vedetele Craiovei după înfrângerea cu FC Argeș

Universitatea Craiova era văzută ca favorită certă la câștigarea campionatului, însă după înjumătățirea punctelor și înfrângerea din prima etapă de play-off ar putea să piardă poziția de lider după un singur meci. Jocul oltenilor nu i-a încântat pe fani, iar Pavel Badea a fost la fel de dezamăgit de prestațiile elevilor lui Filipe Coelho.

Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, doi dintre jucătorii de la care suporterii au cele mai mari așteptări, au făcut un meci slab, iar talentatul atacant a fost chiar huiduit și fluierat în momentul în care a fost schimbat de antrenorul portughez. Jocul celor doi a fost aspru criticat de Pavel Badea, care a fost surprins neplăcut de meciul cu FC Argeș:

„Un meci nereușit. Un meci în care echipa nu a jucat mai nimic. Mulți jucători care nu s-au prezentat la nivelul pe care l-am văzut în acest campionat. Bancu, ieșit din formă! Baiaram, inexistent! Nu-mi vine să cred că au jucat atât de slab. Pentru a îndeplini obiectivul trebuie să joci fotbal, iar astăzi nu am făcut-o. Nu cred că motivul pentru care echipa s-a prezentat atât de slab este absența lui Coelho. Cred că este doar o zi proastă și sper că nu se va mai repeta”, a declarat Pavel Badea, după U Craiova – FC Argeș 0-1.

Declarațiile lui Pavel Badea după U Craiova - FC Argeș 0-1

Care au fost absențele esențiale din lotul Craiovei. Pavel Badea a rostit două nume

Echipa antrenată de Filipe Coelho s-a mișcat foarte greu în zona mediană, iar Pavel Badea a observat acest lucru încă din timpul meciului. Oltenii au venit la meciul de pe „Ion Oblemenco” fără doi oameni extrem de importanți de la mijlocul terenului: Anzor Mekvabhishvili și Tudor Băluță, ambii suspendați. În lipsa celor doi, Universitatea Craiova a început cu Alexandru Crețu și Alex Cicâldău la mijlocul terenului, însă președintele Clubului Sportiv nu a fost mulțumit de prestația lor.

„În primul rând, au lipsit jucători importanți, care au arătat cât de utili sunt la mijlocul terenului. Mă refer la Anzor și la Tudor Băluță. Este clar că lipsa celor doi a lăsat un gol imens în echipă, iar legătura dintre apărare și atac a fost făcută cu mare dificultate de niște jucători care au fost total neinspirați”, a mai explicat Pavel Badea.

