Pavel Badea îl contrează pe Rădoi: „Craiova e cel mai bine organizat club din România! Are toate condițiile pentru performanță!”

Crește numărul de contestatari ai lui Mirel Rădoi după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Pavel Badea s-a înscris pe listă și l-a mustrat pe antrenorul în vârstă de 44 de ani. Președintele Clubului Sportiv a vorbit și despre conflictul cu Ștefan Baiaram.

Pavel Badea critică deciziile lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

În ultima lună și jumătate, Universitatea Craiova a câștigat un singur meci, acasă, scor 2-1, Unirea Slobozia. Spiritele s-au încins printre olteni, „focul” fiind întreținut în special de antrenorul Mirel Rădoi.

În ultima etapă din SuperLiga, echipa fostului selecționer „Glumind un pic, la noi la olteni, când treaba merge bine, găsim noi un motiv să ne dăm cu stângul în dreptul și să intrăm în discuții ce nu sunt corecte pentru ducerea mai departe a activității în condițiile cele mai optime.

Însă, vorbind concret, cred că după prima întrerupere pentru cele două meciuri ale echipei naționale, am căzut. Este clar că nu a fost de bun augur acea întrerupere. Că jucătorii care au mers la echipa națională, Bancu, Screciu, Baiaram, ultimii doi nejucând și fiind doar în grup, nu le-a fost de bun augur acea întrerupere. E clar că am pierdut din viteză. E clar că ne-a creat un disconfort și sperăm noi să redevenim echipa din prima parte a campionatului.

Noi suferim și din punct de vedere al jocului. În meciul cu Slobozia, chiar dacă am câștigat, nu a fost un meci extraordinar de reușit din punct de vedere al exprimării echipei. Rezultatul a fost cel dorit, dar jocul a șchiopătat”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Baiaram a vrut să îi dea înapoi lui Rădoi ceasul de 18.000 de euro

Din cauza lui Rădoi, cel mai mult pare să aibă de suferit Ștefan Baiaram. Vedeta oltenilor a început din primul minut meciul de la Clinceni, dar conflictul între el și antrenor încă nu e stins

„(n.r. – Ce facem cu Mirel? După fiecare meci avem o polemică?) Hai să ne uităm ce s-a întâmplat aseară. Ați văzut cum a reacționat Vinicius la ce a decis antrenorul? Se întâmplă și la case mai mari. Putem spune că Baiaram e fotbalist. Noi îi împărțim între fotbaliști și jucători. Baiaram e un fotbalist cu personalitate, care își dorește să joace cât mai mult. Din nefericire, nu tot timpul ce îți dorești se și îndeplinește. E clar că Rădoi e șeful în echipă. El decide cine joacă, cât joacă, pentru că el e responsabil de rezultatele echipei.

Însă, aici intervine tactul unui antrenor. Să reușească să îi facă pe jucători să creadă toți în aceeași direcție și să estopmeze aceste excese ale unora dintre jucători prin tact. Prin conversații, prin discuții constructive, prin recapacitarea lor la obiectivul de îndeplinit. Totuși, Baiaram e un jucător imporant și trebuie conectat la importanța obiectivelor pe care Mirel Rădoi le are.

(n.r. – E normal să îi dai ceas de 20.000 de euro lui Baiaram?) Există o relație între jucători și antrenori pe care Rădoi probabil a vrut să o ducă la alt nivel cu Baiaram. Și eu când eram jucător, îmi aduc aminte că pentru a mă stimula din punct de vedere moral mai mult, Sorin Cârțu îmi dădea anumite prerogative și anumite momente, încredere, ce mă făceau să trag și mai mult. Probabil că acest lucru s-a întâmplat și între Rădoi și Baiaram.

E un gest care arată că Rădoi că are încredere și că are așteptări de la Baiaram. Eu nu cred că e lipsă de experiență. Eu cred că e o dorință de a îl motiva pe Baiaram. Pentru că Baiaram a avut oferte din străinătate și nu s-au concretizat. Prin a îi arăta că e alături de el, că e antrenor care dorește de la el mai mult și că are încredere în el, i-a făcut acest cadou. Asta nu înseamnă că Baiaram trebuie să cadă în cealaltă pantă, în a se considera privilegiat și a nu da maxim la antrenamente, cu atât mai mult la joc. Eu nu îl acuz pe Rădoi că a făcut acest gest. Vă spun sincer, ca fost jucător îl apreciez. A dat încredere unui jucător și a dat ceea ce poate ca și posibilități ca și antrenor să facă pentru un jucător.

Faptul că s-a ajuns în presă cu această informație nu o văd de bun augur. Nu îl ajută pe niciunul dintre cei doi. Trebuia să rămână la nivel de relație personală această decizie a lui Mirel și cu asta basta. Dacă a existat această relație între cei doi, trebuia să rămână la nivelul lor. Nici la ceilalți jucători nu trebuia să apară. Trebuia să rămână la nivel de gest personal al lui Rădoi pentru Baiaram. Nu poți să dai ceva cuiva și pe urmă să o dai prin ziare”, a adăugat președintele CS Universitatea Craiova.

„Nu pot să accept un ceas de la un antrenor. Pentru că după aceea mă simt ca și copilul lui. Când antrenorul respectiv nu mă bagă, nu se folosește de mine la un meci, mă gândesc la niște lucruri. ‘Cum, tatăl meu?’ Ești ca și tatăl meu în momentul de față. Mi-a dat un ceas! Și acum nu mă bagă cinci minute sau nu mă folosește din primul minut. Atunci, normal că îi sară și lui țandăra și o ia pe alte drumuri”, a intervenit Eugen Trică.

„Aici intervine profesionalismul și gradul de inteligență al celor implicați în această acțiune. Tu trebuie să înțelegi că acel gest e făcut pentru dorința de a te conecta la interesul echipei, iar tu, ca antrenor, să transmiți foarte bine acest gest celui către care ai făcut gestul”, a mai spus Badea.

Scandal cu suporterii la Universitatea Craiova

Iureșul a continuat după ultimul fluier al meciului Metaloglobus – U Craiova. Suporterii olteni au luat foc și i-au tras la răspundere pe jucători. „(n.r. – Clubul Craiova e un club organizat bine? Sau cu lacune majore?) Nu e un club organizat bine. E un club organizat foarte bine. Nu există nimic din punct de vedere al condițiilor care să lipsească de la această echipă. Material, infrastructură, totul e la superlativ. Niciodată U Craiova nu a avut astfel de condiții de-a lungul existenței ei.

Nu știu dacă suntem clubul numărul 1. Ar fi o laudă. Dar suntem printre primele cluburi din țară la ceea ce înseamnă condițiile oferite jucătorilor. Seriozitate, organizare, totul e la superlativ. Și cu asta ne mândrim să știți”, a mai spus Pavel Badea.

„Nu e o declarație (n.r. – a lui Rădoi) normală. Ea lasă loc de intrepretări și nu e corect față de angajatorul tău să dai un ton de suspiciune. Clar că ar fi trebuit să fie mai atent. Toți cei care sunt în club îl susțin. Toți din Craiova avem încredere în el și îl așteptăm să ne ducă la obiectivele pe care le avem.

Are un grup bun, are toate condițiile necesare pentru a face marea performanță. Ba, mai mult, a calificat echipa în premieră într-o grupă europeană. E clar că sunt premise în favoarea lui pentru a reuși. Cred că este mare presiune la Craiova, cum e din totdeauna, și această presiune din când în când lasă amprenta asupra unor declarații pe care le dă.

În plus, la declarații (n.r. – Mihai Rotaru cât va mai rezista?) Mihai este un tip destul de echilibrat și de inteligent. Nu e un compliment e doar o constatare în acești 12 ani de când colaborăm. A trecut peste multe și pentru binele clubului și al echipei. Și va mai trece până la un anumit punct. E foarte important ca acel punct să nu fie depășit pentru că e un tip orgolios. Până la urmă plătește.

Suporterii sunt extrem de dornici să vadă marea performanță. Au avut răbdare în acești ani și au fost alături de noi și își doresc mai mult de la echipă. Și staff-ul tehnic și conducerea vrea același lucru, marea performanță. Dacă nu vom avea răbdare și nu vom trage toți în aceeași direcție ar fi păcat, pentru că anul ăsta ar trebui să fie un an în care investițiile pe care le-a făcut echipa, coroborat cu experiența și valoarea pe care le avem să ne ducă acolo unde ne dorim”, a conchis oficialul oltean.