Sport

Conducerea Universității Craiova i-a „mitraliat” după dezastrul cu Dinamo: „Slabi! Nu mă așteptam la așa ceva”

Universitatea Craiova a pierdut cu 1-5 în deplasare cu Dinamo, iar reacțiile din tabăra oltenilor au curs. Pavel Badea nu a avut milă de elevii lui Filipe Coelho.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 06:30
Conducerea Universitatii Craiova ia mitraliat dupa dezastrul cu Dinamo Slabi Nu ma asteptam la asa ceva
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Pavel Badea, dur după Dinamo -Universitatea Craiova 5-1. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova a suferit primul mare șoc al acestui sezon. Campioana României a cedat cu 1-5 în deplasare cu Dinamo, în etapa a doua din SuperLiga. Pavel Badea, președintele formației din Bănie, a avut o reacție extrem de dură după acest rezultat.

Pavel Badea, indignat după umilința suferită de Universitatea Craiova cu Dinamo

Cu 5-1 înregistrat la București contra lui Dinamo, Universitatea Craiova trebuie să se mobilizeze înaintea returului decisiv cu Levski din turul 2 Champions League. Antrenorul Filipe Coelho și-a turnat deja cenușă în cap după umilința suferită contra rivalei din Capitală. Președintele Pavel Badea nu a avut milă de formația din Bănie, mărturisind că nu prevedea un asemenea deznodământ și că este un moment crucial peste care trebuie trecut cu mare atenție.

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„Sincer, nu mă așteptam la așa ceva. O înfrângere usturătoare într-un moment nepotrivit. Noi, la Craiova, suntem crescuți cu dorința de a-i învinge pe cei de la Dinamo. Este o înfrângere dureroasă și care creează un disconfort maxim. În primul rând, prima repriză a fost groaznică. Cei care au intrat pe teren au tratat meciul cu lejeritate. Găuri mari în apărare, lipsă de concentrare pe faza defensivă. Mijlocul, slab. A fost un meci nereușit. Sperăm că vom da dovadă de caracter și că miercuri vom câștiga cu Levski la cel puțin 2 goluri pentru a merge mai departe. Altfel, ar fi rău pentru noi, oltenii sunt pretențioși.

Poate părea o decizie neinspirată să vii cu o echipă unde nu au fost mulți titulari la Dinamo. Dacă vom câștiga cu Levski, vom zice că această decizie a fost una excelentă. Să sperăm că această decizie va fi una inspirată. Presiunea nu e pe Filipe Coelho, e pe toți cei care iubim fotbalul craiovean. Adversarul nostru numărul unu în zonă este Dinamo. Nu este ușor să digeri acest eșec. Era extrem de important acest meci. Pentru olteni poate este cel mai important în decursul unui an!”, a spus inițial Pavel Badea.

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Pavel Badea, dezamăgit de achizițiile făcute de Universitatea Craiova în mercato de vară: „Slabi!”

Chestionat despre achizițiile făcute de Universitatea Craiova în vara acestui an, Pavel Badea nu s-a abținut să nu comenteze. Oficialul campioanei României a spus că fotbaliștii aduși nu și-au adus încă aportul în jocul echipei. „Slabi, să sperăm că în următoarea perioadă vor reuși să confirme.

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Nu au adus mare lucru în plus. Pentru că au ajuns aici e clar că au calități. Deocamdată niciunul dintre ei nu a arătat mare lucru”, a mai spus Pavel Badea la TV Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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