Pavel Badea și-a ales preferatul pentru postul de selecționer: „Este o șansă bună cu el“. Ce mesaj i-a transmis lui Mircea Lucescu

Ultimele zile au fost pline de tensiune în fotbalul românesc, provocând reacții puternice din partea oamenilor de sport din țară. De la eșecul neașteptat al României în fața Turciei (0-1), la leșinul lui Mircea Lucescu în cantonamentul de la Mogoșoaia și până la zvonurile privind posibila revenire a lui Gică Hagi pe banca naționalei, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a oferit o analiză sinceră și completă a situației.

Pavel Badea și-l dorește pe Hagi pe banca naționalei: „Cred în el!“

Pavel Badea a comentat cu sinceritate despre tot ce s-a întâmplat în ultimele zile în fotbalul românesc. Într-o declarație sinceră, Badea i-a urat multă sănătate lui Mircea Lucescu și și-a exprimat atât respectul pentru actualul selecționer, cât și optimismul pentru viitorul naționalei sub posibila conducere a lui Gheorghe Hagi.

„Mă bucur pentru Ionel Gane că va fi pe banca naționalei, dar, în același timp, îmi pare rău pentru Mircea Lucescu. A făcut pentru noi foarte mult, enorm din punct de vedere al performanțelor și al reprezentativității. Îi doresc multă sănătate și să se refacă cât mai rapid.

Gică Hagi este cel mai reprezentativ fotbalist al României. El este promovat ca „regele fotbalului românesc“ și, tocmai de aceea, este o șansă bună cu el și trebuie să o exploatăm cumva dacă el va fi cel care va conduce naționala. Cred în Gică Hagi. Este un fost jucător emblematic, un antrenor de succes care a făcut extrem de multe pentru fotbalul românesc“, a declarat Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Pavel Badea a descoperit problema din fotbalul românesc: „Este un impediment!“

Pavel Badea și-a exprimat și a explicat motivele pe care le consideră principale pentru acest eșec. Fostul internațional atrage atenția asupra influenței numărului mare de jucători străini din campionatul intern și asupra oportunităților pierdute pentru tinerii fotbaliști români care ar putea fi promovați la echipa națională.

„Doare foarte mult că vom vedea un alt Campionat Mondial din fața televizorului. Îmi doream ca România să aibă o prezență la Mondial după prezența de la European. Este clar că așteptările noastre, ale tuturor, nu au fost îndeplinite. O calificare ar fi fost extraordinară pentru fotbalul românesc, însă, ca să știți, nu acum, în Turcia, s-a pierdut Mondialul. Calificarea s-a pierdut în grupă, unde puteam face mai multe. Austria nu era un adversar atât de puternic încât să ne fie superiori așa cum s-a întâmplat la Viena.

Cred că numărul jucătorilor străini din ce în ce mai mare din campionatul românesc este un impediment în creșterea numărului de fotbaliști care pot fi promovați la echipa națională. Am jucat în străinătate 10 ani și pot spune că, în perioada mea, erau maximum trei străini care evoluau în străinătate. Este adevărat, odată cu intrarea în UE lucrurile s-au schimbat, însă cei care conduc destinele fotbalului românesc ar trebui să ia în considerare acest aspect. Prin prezența multor străini de valoare medie, ocupăm locurile unor jucători români ce pot reprezenta țara în competițiile internaționale“, a mai spus Pavel Badea.

Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară

Bănia „fierbe” în acest sezon și așteaptă ca Universitatea Craiova să cucerească Cupa și campionatul. .

Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a enumerat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA motivele pentru care echipa zburdă în acest sezon. Președintele clubului ar fi vrut, însă, un parcurs european mai lung.

„Grupul este foarte bun, valoric, bine structurat pe compartimente. Chiar suntem încrezători. Avem publicul alături de noi, este o emulație fantastică în jurul echipei în acest sezon. Deci, putem spune că este o situație fericită. Păcat că n-am reușit să ne calificăm în primăvara europeană, unde am fost foarte aproape că ar fi fost un sezon cu adevărat perfect până acum.

Cei care, să zicem, nu țin cu Craiova, ar putea spune că vulpea, când nu ajunge la struguri, spune că sunt acrii. Mi-aș fi dorit să fim acolo. De ce să ascundem acest lucru? Însă, eliminarea din cupele europene poate fi un argument în ceea ce vom reuși în viitor”, a spus Pavel Badea.