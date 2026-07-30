Pavel Badea, reacție virulentă la adresa lui Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova și-a luat adio de la Champions League: „Ne credem mai buni decât suntem!”

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Oltenii erau foarte optimiști înaintea dublei manșe contra campioanei din Bulgaria, Levski Sofia. Totuși, realitatea s-a dovedit alta, întrucât Universitatea Craiova a fost eliminată cu 2-3 la general de bulgari. Pavel Badea, președintele echipei, a avut o reacție dură după fluierul final. Ce a spus despre Filipe Coelho, antrenorul echipei.

Pavel Badea, extrem de dezamăgit de Filipe Coelho după eliminarea Universității Craiova din preliminariile Champions League

Final de campanie în Champions League pentru Universitatea Craiova în acest sezon, (2-3 la general). Oltenii vor continua parcursul european în următoarea competiție, Europa League, unde se vor duela în turul 3 preliminar cu . Pavel Badea, președintele formației din Bănie, a fost extrem de dezamăgit de părăsirea preliminariilor celei mai importante competiții europene puse la dispoziție de UEFA cluburilor. După ce fusese , antrenorul Filipe Coelho a primit de această dată reproșurile lui Pavel Badea.

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„Noi avem pretenții de echipă mare. Când joci miercuri și sâmbătă, parcă nu aș fi riscat să nu folosesc cea mai bună echipă împotriva lui Dinamo, chiar dacă urma meciul cu Levski. Mai ales că oltenii au o rivalitate puternică cu Dinamo, FCSB și Rapid, adversarii tradiționali. Nu știu cât de bine este Filipe informat despre această rivalitate, dar noi am simțit o mare tristețe după înfrângerea clară cu Dinamo.

Investițiile pe care le-am făcut noi le-au făcut și cei de la Levski. Au fost o echipă mai bună, dar am fost acolo, aproape. Cred că și factorul șansă a contat foarte mult, însă noi nu am jucat la nivelul pe care l-am arătat în sezonul trecut din campionat. Dezamăgirea este foarte mare. Aveam așteptări mari. Este o mare decepție.

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(n.r. – Filipe Coelho) Este în aceeași măsură răspunzător ca și echipa. Toți câștigăm, toți pierdem. Tu ești cel care a ales echipa, cel care a decis ca, la meciul cu Dinamo, să introducă o a doua formulă de echipă. Totuși, să schimbi două echipe, una pentru campionat și una pentru cupele europene, este un lucru pe care lotul nu îl permite. Cred că ne credem mai buni decât suntem. Acesta este nivelul. În prima manșă, echipele românești nu au avut rezultate extraordinare. Să sperăm că celelalte echipe se vor califica, pentru că, dacă nu acumulăm puncte, nu putem progresa”, a spus Pavel Badea la

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Concluziile lui Pavel Badea după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Atac la adresa transferurilor făcute în această vară

Pavel Badea a vorbit și despre impresia generală care i-a lăsat-o prestația Universității Craiova în meciul retur cu Levski. Oficialul campioanei României a fost critic și la adresa campaniei de achiziții din această vară, punctând că jucătorii veniți recent nu și-au adus aportul în joc. „Am început foarte slab. Nu mă așteptam să începem în felul acesta. Per total, echipa a încercat, deși am avut câțiva jucători care nu au fost la nivelul lor maxim. Mă refer la Baiaram și Mora, de la care așteptam un plus pe benzi, pentru că de acolo vin ocaziile. Nici cei intrați pe parcurs nu au adus nimic: Tavares, Băluță și Etim. Nu au împins echipa spre victorie.

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Jucătorii veniți în această vară nu au adus niciun plus, dar trebuie să avem răbdare cu ei. Avem doi jucători foarte importanți accidentați: Romanchuk, iar astăzi (n.r. miercuri) s-a văzut cât de important este, plus Assad, care ne-a scos din multe momente dificile sezonul trecut. Atacanții sunt cei care trebuie să marcheze, însă acum, la noi, au înscris fundașii”, a mai spus fostul mare jucător al oltenilor, conform sursei precizate.