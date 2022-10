Pavel Bartoș, dezastru în afaceri! Prezentatorul de la Vocea României, pierderi uriașe din cauza pandemiei

Pavel Bartoș nu se descurcă în afaceri la fel de bine ca actor ori prezentator de televiziune. Umoristul a înregistrat pierderi destul de mari în ultimul an, acesta deținând o firmă de producție artistică din 2011 încoace.

Pavel Bartoș, pierderi financiare destul de mari în 2021 cu firma sa

Amfitrionul show-ului Vocea României deține de 11 ani firma Hummor Production SRL, una cu care a cunoscut suișuri și coborâșuri din punct de vedere financiar de-a lungul timpului.

Actorul de comedie are noroc, însă, la capitolul bani, căci firma pe care o are nu este singura sa sursă de venit. Acesta are un venit asigurat de la PRO TV, a cărui vedetă este de multă vreme, și este angajat și la Teatrul Odeon din Capitală.

Mai mult de atât, Bartoș câștigă și din aparițiile sale în reclame, fiind imaginea unui cunoscut hypermarket din România.

Revenind la firma despre care facem vorbire, potrivit informațiilor consultate de FANATIK, în anul 2021, Bartoș a înregistrat o pierdere de 173% față de profitul din 2020. Acum doi ani, colegul lui Smiley de la Românii au talent avea un profit de 48.351 lei, iar anul trecut a înregistrat -35.621.

Evident, în 2021 nu a raportat nicio cifră de afaceri, având în vedere datele de mai sus. Se pare că pandemia de coronavirus și-a pus serios amprenta asupra activității sale. În 2020, însă, raporta o cifră de afaceri de 172.082 lei.

Înainte de pandemie, Bartoș înregistra niște venituri destul de consistente, undeva la 60.000-70.000 de euro pe an.

În anul 2012, firma a avut un profit foarte bun, de pildă, semn că Bartoș era priceput în a-și duce compania pe culmile succesului. Atunci a avut un profit de 96.573 de lei, însă în anii următori a urmat o pantă descendentă. În 2013, Bartoș avea pierderi de 140.070 lei, iar în 2014 de 48.125 lei. În primii patru ani de activitate, Pavel Bartoș a pierdut undeva la 100.000 de lei.

2017, cel mai bun an din punct de vedere financiar

Comediantul a avut iar un salt important la capitolul bani. Cel mai bun an al său a fost 2017, când Hummor Production SRL a avut un profit de 243.158 de lei.

în România. Născut la Miercurea Ciuc în anul 1975, acesta a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj. A studiat la Facultatea de Teatru din orașul transilvănean la clasa profesorului Marius Bodochi. În anul 1998, Bartoș s-a făcut remarcat la Gala Tânărului Actor din Costinești, unde a obținut Marele Premiu.

Artistul a jucat într-o serie de producții cinematografice importante, dar și în telenovele românești la modă acum mai bine de 15 ani. Acesta a apărut în „Îngerașii”, „Aniela”, „Moștenirea” și „Iubire ca în filme”, printre altele.

Pe lângă cariera sa în televiziune și actorie, Bartoș se poate lăuda și cu . Bărbatul e căsătorit cu Anca, cu care are trei fete: Eva, Sofia și Rita.