Pavel Bartoș, dezvăluiri despre noul sezon Românii au Talent. Ce nu se vede la TV

Sezonul 11 din show-ul Românii au Talent a debutat cu momente inedite, considerate foarte pe placul fanilor. În ediția difuzată în seara de luni, telespectatorii au putut asista și la povești de viață impresionante, dar și la multe clipe amuzante. Despre toate acestea a vorbit și Pavel Bartoș, unul dintre prezentatorii acestei emisiuni, care a făcut câteva dezvăluiri neștiute.

Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu sunt cei care se află la cârma sezonului 11, transmis pe PRO TV atât în zilele de luni, cât și vinerea, de la ora 20:30. Participanții din acest an au avut însă de respectat câteva reguli speciale, impuse și de perioada actuală.

Pavel Bartoș a povestit cum s-a resimțit totul până acum în acest nou sezon al talentelor, dar și ce nu se vede adesea la TV. Carismaticul prezentator se afla în aceasă vineri într-un loc foarte special. Colegul de scenă al lui Smiley a avut o intervenție specială în direct, iar de câteva zile se află într-un cadru de poveste.

Pavel Bartoș, mărturisiri despre sezonul 11 din Românii au Talent: “Sunt un norocos”

Mai exact, Pavel Bartoș le-a arătat de câteva zile și prietenilor săi virtuali cu ce activități se îndeletnicește. De aceea, pe contul său oficial de Instagram există foarte multe poze și filmulețe inedite. Acesta a ales să meargă într-o zona montană de pe Valea Prahovei în care să poată să schieze. Alături i-a fost și Mihai Petre, fostul jurat Românii au Talent, după cum au putut vedea și internauții.

“Adevărul este că sunt un norocos, am avut foarte multe proiecte de la început, deși este pandemie încă am fost implicat în multe proiecte. Sper să lansez și scurt-metrajul meu. Canalul de YouTube merge, ce să zic. Pentru mine este doar o jucărie. Vlogul este printre, m-am dus la munte, săpătămâna trecută. M-am întâlnit cu Mihăiță Petre. A fost mare distracție și am zis de ce să nu vadă și cei de acasă. (…) Familia este sănătoasă, eu sunt sănător”, a transmis Pavel Bartoș.

“Nu vă spun cine, va fi un golden buzz în seara asta, la Românii au Talent.”, a mai dezvăluit acesta despre ediția de vineri a show-ului de talente.

Pavel Bartoș a povestit la Vorbește Lumea ce noi provocări a întâmpinat la Românii au Talent. Cum perioada de pandemie încă nu s-a încheiat, partenerul de scenă al lui Smiley a răspuns unor curiozități, în direct. Vedeta s-a aflat alături de colegii săi de post, Cove și Adela Popescu, iar momentele de distracție nu au lipsit.

Celebrul prezentator a acceptat și o provocare cât se poate de inedită și a uimit pe toată lumea. Acesta a răspuns unor întrebări într-un stil ceva mai nonconformist și a fost răsplătit pentru măestria sa de-a răspunde unor întrebări primite invers și auzite invers. “Nu este exclus să prezint și emisiunea asta, de ce nu?”, a mai glumit Pavel Bartoș, upă care a mai recunoscut că Smiley este cel mai bun prieten al său.