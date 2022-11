Pavel Bartoș, dezvăluiri din copilărie. Unde își petrecea vacanțele prezentatorul de la Vocea României: “Am fost un copil norocos”

Pavel Bartoș a dezvăluit unde obișnuia să-și petreacă vacanțele în copilărie. Actorul consideră că a fost un copil norocos.

Unde își petrecea Pavel Bartoș vacanțele în copilărie

a avut o copilărie frumoasă și își amintește cu nostalgie de momentele în care mergea în tabere sau la bunici.

În copilărie, Pavel Bartoș participa la diverse concursuri de talente și câștiga premii care constau în tabere la Năvodari sau la Homorod.

Părinții nu-și permiteau atunci să plătească aceste tabere, așa că actorul era motivat să câștige concursurile.

“Ideea este că, la un moment dat, mergeam la concursurile acestea de talente și dacă erai talentat la ceva, câștigai o tabără la Năvodari sau la Homorod.

Și cum ai mei nu-și permiteau pe atunci să-mi plătească o astfel de vacanță, eu eram fericit că merg în aceste tabere.”, a declarat prezentatorul de la Vocea României pentru .

Pavel Bartoș consideră că a fost un copil norocos datorită faptului că avea bunici la țară, unde își petrecea fiecare vacanță de vară.

De altfel, vacanțele petrecute la țară erau preferatele prezentatorului TV. Bunicii îl mai puneau la muncă, însă acest lucru făcea parte din farmecul unei astfel de vacanțe.

“Eu am fost un copil norocos, cu bune, cu rele. Cu lipsuri, cu nelipsuri, am fost norocos. De ce? Pentru că am avut bunici la țară. Și atunci, din prima zi de vacanță până în ultima zi, noi eram la bunici.

Și am petrecut cele mai frumoase vacanțe posibile. Pe vremea aceea nu știam că există și alt tip de vacanță. Dar decât să stai la bloc, mai bine la țară, unde era fenomenal.

Bineînțeles că atunci când te puneau bunicii la munca câmpului era mai greu. Dar asta făcea parte din aceste vacanțe, vacanțe la țară.

Și de aceea îmi doresc și le doresc copiilor din ziua de azi să simtă această senzație, a unei vacanțe de acest gen, a vacanțelor la țară.”, a povestit actorul pentru sursa citată.

Pavel Bartoș a bifat realizări importante în 2022

Anul 2022 a fost unul foarte reușit pentru Pavel Bartoș. Prezentatorul a filmat lungmetrajul Ramon, unde este actor și producător, care va apărea în 2023.

De asemenea, a jucat în , după un scenariu scris tot de el, care a avut premiera recent.

Însă cel mai important lucru este faptul că toate cele trei fiice ale prezentatorului sunt sănătoase. Pavel Bartoș a dezvăluit și ce își dorește pentru anul viitor.

“Să fiu sănătos, eu și cei dragi mie. De restul mă ocup.”, a fost răspunsul actorului.

Întrebat ce planuri are de sărbători, Pavel Bartoș încă nu știe undeva va merge, dar își dorește liniște.