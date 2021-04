Pavel Bartoș a fost invitat în podcastul lui Mihai Petre, unde a vorbit despre viața de familie și despre carieră, dar și despre soția lui, Anca, studentă în anul doi la Medicină, care a decis să-și urmeze un vis mai vechi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul de la „Românii au talent” a vorbit și despre perioada în care s-a hotărât să devină actor, atunci când cei din jurul său erau sceptici, considerând că o astfel de carieră nu îi va aduce beneficii.

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din România și, totodată, un om de televiziune extrem de îndrăgit. Din 2011, acesta prezintă show-ul de talente de la Pro TV alături de Smiley, dar și „Vocea României”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pavel Bartoș, dezvăluiri inedite despre viața de familie. Cum e să aibă o soție studentă: „Asta a fost să fie”

Pavel Bartoș este un bărbat împlinit pe toate planurile. Este un actor foarte bun și apreciat de public, iar în viața personală se poate spune că a dat lovitura. Este căsătorit cu Anca Bartoș din 2003 și au împreună trei fete, Rita, Eva și Sofia.

Anca este studentă la Medicină, acesta fiind un vis pe care îl avea de mult timp, pentru că tatăl ei a lucrat în acest domeniu. Chiar dacă este greu, soția prezentatorului TV se descurcă foarte bine cu studiile, dar și cu viața de familie, chiar dacă este mereu foarte ocupată.

ADVERTISEMENT

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultății nu știi cum se vor schimba lucrurile. Este de admirat, știi cât e de învățat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hăruită. Cred că asta a fost să fie.

E de admirat la ea că nu a renuntat niciodată la visul ăsta. A renunțat la cariera de actriță pentru că i-a plăcut să fie mamă, și asta e de admirat. I-am și zis: ‘acum hai, vino cu carnetul de note să văd’. Și am văzut note de 10, ‘pe tine te duc la cofetărie’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când a intrat în anul I de facultate am zis: ‘spune-mi și mie când e prima ședință cu părinții, ca să știu să mă duc, să văd ce rechizite îți cumpăr’. Este enorm de învățat, eu am crezut că înveți în sesiune, dar aici înveți zi de zi”, a declarat Pavel Bartoș în cadrul podcastuui găzduit de Mihai Petre.

Pavel Bartoș, despre viața de familie: „Calitatea mea este soția”

Pavel Bartoș i-a declarat lui Mihai Petre că se bucură de tot ce are și că principala lui calitate este soția, care l-a învățat cum să aibă răbdare cu cele trei fete pe care le au împreună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Pentru familia ta, e bine să fii alături de ei, să fii cu ei, să faci clătite sâmbătă dimineața, să ieșim în parc, să mergem la munte. Asta e bine pentru ei. Să ne bucurăm concret unii de alții. (…) Mă trezesc dimineața, chiar dacă sunt multe lucruri de rezolvat. Dar sunt o persoană care se bucură de ce i se întâmplă. Normal că îmi doresc să mai evoluez, tot timpul ai chestia asta de autdepășire. Mă bucur de ce mi se întâmplă. Joc la Teatrul Odeon, am familia pe care o am, prezint Românii au talent, prezint Vocea Romaniei, am filmul meu, fac încă unul…

(…) Noi suntem din generații diferite, noi acum învățăm să fim părinții ideali, dar noi nu am crescut așa. La mine era o dramă când mama mergea la ședința cu părinții, era clar că făceam ceva. Eu i-am învățat pe copiii mei să nu le fie teamă, dacă s-a întâmplat ceva la școală să-mi spună.

ADVERTISEMENT

(…) Calitatea mea este soția, care m-a învățat să am răbdare. Câteodată, noi din lipsă de timp suntem mai apucați. Răbdare, altfel pierzi relația cu acel copil”, a mai spus Pavel Bartoș.

„Nimeni nu realizează că cele mai importante decizii sunt alea de la început”

Paveș Bartoș a vorbit și despre momentul în care s-a hotărât să dea la Teatru, deși familia și prietenii erau sceptici în această privință și îi spuneau să încerce altceva. În plus, acesta nu avea nicio pregătire pentru această facultate și a învățat în timp.

ADVERTISEMENT

Actorul i-a spus lui Mihai Petre cum a decis să le spună tuturor că va da la Drept în loc de Teatru, moment în care toată lumea a fost de acord cu el.

„Toată lumea se uită la ultimele decizii pe care le iei, atunci când ești cunoscut. Nimeni nu realizează că cele mai importante decizii sunt alea de la început, când nimeni poate nu-ți dă sfatul cel mai bun. Acum poate ai cunoștințele necesare. Atunci este da sau nu.

Am dat la actorie în 1993. Nu m-am pregătit. Am zis că merg în primul an să văd cum e ca să fiu mai pregătit în anul 2. În acel timp făceam muncă de zidărie, eram salahor, uram munca fizică. Am avut acel curaj în primul an de a mă duce.

(…) Nu am mai zis că dau la Teatru, am zis că dau la Drept, și în clipa aia toți au fost de acord cu mine. Tinerii au presiuni din partea părinților, prietenilor, își schimbă pentru că vor ă fie în trend. Eu le spun copiilor: ‘voi trebuie să decideți, Eu vă ofer opțiuni în viață, dar voi trebuie să decideți’. E important să gresești, să înveți ceva din greșeala aia”, a continuat îndrăgitul prezentator de la Pro TV.