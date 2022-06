Pavel Bartoş, dezvăluiri surpriză despre juraţii de la Vocea României: “Irina Rimes e bombă cu ceas”

Vocea României va fi din nou pe ecranele românilor. În toamnă se va da startul sezonului cu numărul zece, cu noi și vechi jurați. Faimosul prezentator Pavel Bartoș i-a caracterizat pe fiecare dintre ei și a făcut dezvăluiri interesante despre competiția muzicală, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pavel Bartoș, despre noul sezon Vocea României: ”Știi cum e când vine Moș Crăciun? Eu așa sunt acum…”

Pavel Bartoș a mărturisit emoționat că abia așteaptă să înceapă ca pe Moș Crăciun. Se simte precum un copil nerăbdător să-și desfacă darurile primite.

Dincolo de acestea, spune că este foarte pregătit pentru tot.

”De când m-am născut. Este show-ul care-mi place atât de mult… și acum parcă și mai mult că s-a reluat după doi ani. Știi cum e când vine Moș Crăciun? În dimineața aia? Eu așa sunt acum… desfac cadourile. Și mă bucur că a venit MoșCrăciun.

Am emoții pentru că e bine să ai emoții… asta te face uman, te face natural, te face normal. Cred că abia înclipa în care n-o să mai existe emoție atunci trebuie să-ți pui niște probleme”, a detaliat Pavel Bartoș.

Tot el a mai mărturisit că familia îi este alături în tot ceea ce face, chiar dacă este foarte ocupat cu proiectele sale și mai tot timpul plecat de acasă. Însă, chiar dacă este foarte încărcat cu timpul, își face răgaz și pentru cei dragi.

”Am înțelegere acasă. Deja am ajuns la o maturitate familială extraordinară. Acum tocmai că,ajungândl a un anumit nivel, pot să spun ‘nu’ , pot să-mi gestionez cumva viața mult mai bine.

Proiectele nu le mai fac toate în același timp tocmai casă am timp pentru familie, timp pentru mine. Este foarte important să ai timp pentru tine pentru căînainte de toate trebuie să investești în tine și în a ta regenerare, ca să pot să fiu bun sau, mă rog, să fiu pregătit pentru toate proiectele care va să vină.

Este musai să-ți faci timp.Iar pentru copii cu atât mai mult pentru că cresc… Vreau să-mi fac cât mai multe amintiri cu ei și cu familia. Se poate. Greu, foarte greu, dar nu e imposibil”, a mai dezvăluit prezentatorul.

Pavel Bartoș a mai precizat și că a refuzat anumite oferte odată ce a învățat să spună ”Nu”.

”Știi cum e… e foarte greu… chiar mi-a fost poate cel mai greu înviață să spun ‘nu’. Mai bine spui ‘nu’ pertinent decât să zici ‘da’ și să facem așa la jumătate și mai mult să ne încurcăm.

Și atunci zic așa ‘nu a fost să fie acum, poate o fi la anu’’. Decât să faci 6-7 proiecte deodată, încercând să le faci bine, dar nu le faci la maximum de capacitate… mai bine faci două și alea bune. E bine la un moment să știi să spui nu”, a mai trasmis Pavel Bartoș.

Cum îi caracterizează Pavel Bartoș pe jurații noului sezon de la Vocea României 2022

În ceea ce-i privește pe jurați, Pavel Bartoș are doar cuvinte de laudă, inclusiv față de cei noi, Theo Rose și

”Smiley a întinerit de când s-a tuns. I-am și zis ‘Andrei’, când te văd acum parcă-mi vine să cânt Love is for Free. Și zice: ‘E o melodie de acum 12 ani’. Da. Parcă-l și văd în lanul de porumb cum cântă Love is for Free. E întinerit Smiley, colcăie viața în el în adevăratul sens al cuvântului.

Tudor Chirilă… deși sună aiurea, jur, dar pare un fel de titan. Deja are o maturitate și profesională, și umană, atât de mare, încât abordează cu totul altfel toate aceste lucruri și mă bucur că e înjuriu.

Irina Rimes… Este bombă cu ceas, în sensul bun. Nu știi cum, nu știi cândva exploda. E bine să fie așa. Theo Rose… e naturalețe. Este și dezarmantă prin naturalețe, și prin dezinvoltura ei. Sper să nu se schimbe niciodată pentru că de fapt asta îi dă farmec și consistență. Naturalețea. E un om atât de natural și mă bucur că mai există pe lângă mine și alți oameni naturali. Atât de naturali. Pentru că este foarte greu să-ți păstrezi în showbiz tipul ăsta de naturalețe.

Ei bine, la Denis… aici, vă spun sincer..noi ne-am cunoscut în foarte multe concerte, evenimente… E un om bun, foarte bun. Îmi dă așa o liniște când sunt lângă omul ăsta… e o chestie..lumea parcă s-a oprit în loc. Lângă el parcă respiri și un pic mai mult. Pe Denis încă îl învăț, încă încerc să-l deslușesc”, a mai spus Pavel Bartoș.

Vocea României va fi redifuzată pe PROTV, din toamnă. Juriul este compus în 2022 din: Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose și Denis Roabeș.