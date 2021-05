Pavel Bartoș este un romantic cum rar întâlnești. Totul despre cererea în căsătorie

Pavel Bartoș este un romantic cum rar întâlnești, povestind recent ce a făcut pentru a o cuceri pe actuala sa soție. Cunoscutul actor a ajuns cu greu la inima Ancăi, care nu s-a lăsat cucerită cu una, cu două.

Prezentatorul de la „Românii au talent” a mărturisit că a fost încă de la început el însuși în preajma soției, care l-a făcut din prima clipă să fie sensibil și să lase garda jos. Actorul a povestit cum a decurs cererea în căsătorie, precizând că totul s-a desfășurat spontan.

Vedeta nu s-a pregătit prea mult pentru marele eveniment, ci s-a lăsat dus de val. Pavel Bartoș a acționat când a simțit momentul, fără să facă ceva anume pentru a o impresiona pe Anca, cea care ulterior l-a făcut tată de 3 ori.

Pavel Bartoș, un romantic extraordinar. Cum și-a cerut soția în căsătorie

„A fost spontan, pentru că mie viața mi-a demonstrat că pentru orice m-am pregătit să fie mare și triumfal a ieșit un mare fâs. Sunt un om al instinctului și reacționez.

Așa a fost și cu acel moment, nu am adus elicoptere, nu am dus-o pe iaht, nu am sărit cu parașuta. Nu pentru că nu aș fi vrut să o fac, dar așa sunt eu: omul momentului!”, a mărturisit Pavel Bartoș într-un interviu pentru viva.ro.

Ziua cununiei civile a fost și ea specială, fără prea multe pregătiri în prealabil. Vedeta de la Pro TV a povestit că a întârziat la primărie, grija din ziua respectivă legându-se de mașina care era parcată într-un loc interzis. Întârzierea a continuat și la nuntă, unde Pavel Bartoș a fost așteptat circa o oră de preot și de invitați, în Biserică.

„În octombrie 2003 a fost cununia civilă și a avut loc la Timișoara. Tot așa a fost, de pe o zi pe alta. Cea mai mare grijă a mea la cununia civilă era să nu-mi blocheze cineva mașina, pentru că nu era loc de parcare în fața Primăriei, iar eu întârziasem puțin. (râde)

Știu că am scris pe un bilețel: «Vă rog nu mă blocați, azi mă însor». Și când am ieșit din primărie, singura mașină care nu era blocată era a mea.

A mai fost un alt semn fericit: când coboram pe scările de la primărie, am întâlnit un coșar. Nunta am făcut-o în primăvara următoare. Bineînțeles că și la nuntă am întârziat o oră la biserică. Preotul credea că nu mai are loc nunta, așa că m-a sunat și i-am zis că ajung imediat.

Trebuia să car apa minerală și băutura, pentru ca nunta să iasă mai ieftină. Așa că am întârziat o oră! (zâmbește)”, a mai spus actorul, mai arată sursa citată anterior.

Pavel și Anca Bartoș formează o familie din octombrie 2003, în prezent fiind părinții a trei fete: Eva, Rita și Sofia. Actorul este mândru de copii, cât și de soție despre care consideră că este cel mai bun lucru din viața ta.