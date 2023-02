Pavel Bartoș, la un pas să fie făcut praf de mașină, la filmările pentru Ramon: „Mă, dobitocule!”

Filmările comediei „Ramon”, producție născută din mintea lui Pavel Bartoș, ajutat de Lia Bugnar și Anghel Damian în perfecționarea poveștii, au fost pline de peripeții.

Pavel Bartoș era să moară la filmările pentru Ramon

Actorul-protagonist în filmul cu care a pornit în turneu prin țară la sfârșitul lunii ianuarie a povestit pe YouTube două dintre situațiile amuzante cu care s-a confruntat la filmări.

Una din scenele înregistrate, de exemplu, la Gara de Nord, a inclus și câteva personaje reale, dincolo de cei 20 de actori figuranți pe care s-au bazat producătorii. Pavel a recunoscut că i-a fost greu să filmeze în gară, pentru că era mereu întrerupt de fanii care voiau să se pozeze cu el.

A trebuit să o ia de la zero de mai multe ori, mulți dintre admiratorii săi spunându-i că nu îl deranjează mult pentru că pierd trenul. După ce aceștia își făceau selfie-uri cu vedeta PRO TV, dispăreau din peisaj, însă scena trebuia reluată.

O altă situație, de data asta care i-a pus viața în pericol, a fost o secvență pe care a trebuit să o filmeze într-o intersecție de la Timpuri Noi. Acesta a trebuit să se strecoare printre mașini și tramvaie, iar șoferii și pietonii care l-au văzut, neștiind că nu e Pavel Bartoș cel iresponsabil, ci așa e rolul său, i-au atras atenția!

Actorul și-a pus viața în pericol: „Ce a fost în capul meu? Dumnezeu știe”

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantantul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș în

„Ramon”, o producție realizată în colaborare cu Lia Bugnar și Anghel Damian

că în următoarele zile va fi , împreună cu regizorul Jesus del Cero, același care a realizat și filmul de Crăciun în care a mai jucat Bartoș, „Ho Ho Ho”.

„Trebuia să motivez și de ce Ramon. E atât de românesc, pentru cine va vedea filmul. Mă întreba lumea: mă, da de ce Ramon? Te-a obligat Jesus del Cero? O să vedeți la film.

La mine a fost cel mai greu să găsesc oamenii potriviți. Cu Jesus eu am jucat la prima comedie de Crăciun, de după Revoluție, „Ho Ho Ho”. I-am zis că am încredere în el. Apoi l-am cooptat pe Anghel, am cooptat-o pe Lia și s-a format acest scenariu de la zero. Ideea a fost a mea, dar am avut încredere în ei. Mulți au zis că e Forest Gump al României.

Plecăm în turneu cu Ramon. Plecăm în Bacău, Focșani, Sibiu, Brașov, Ploiești. Spectatorii se vor bucura cel puțin de prezența mea și a lui Jesus”, a adăugat Pavel.