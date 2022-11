Pavel Bartoș, prezentatorul vedetă al Pro TV, despre Vocea României, Revelion și familie: ”Nu fac ceva pentru audiență”

Pavel Bartoș este celebru, în primul rând, pentru faptul că prezintă ROmânii au Talent, Vocea României și Protevelionul. Dar, succesul pe care îl are pe micul ecran este dublat și de aprecierile pe care le are ca actor al Teatrului Odeon sau pentru rolurile din filme. Discret din cale afară, Pavel Baroș a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și despre familie și cum le îmbină pe toate.

Pavel Bartoș, de la finala Vocea României la masa de Crăciun

, în exclusivitate pentru FANATIK, despre programul aglomerat pe care îl are. Între filmările de la Pro TV pentru Vocea României, repetiții la Teatrul Odeon, vedeta show-urilor TV a dezvăluit că reușește, totuși, în perioada sărbătorilor să petreacă puțin timp cu familia.

Cu umorul care-l caracterizează Pavel Bartoș a vorbit și despre cadourile pe care le face de Crăciun, dar și despre cum se implică el în ”aranjamentele culinare” pentru Sărbători.

De asemenea, în exclusivitate, el ne-a vorbit despre , dar și despre lansarea filmului, primul său lungmetraj de comedie, pe care îl vom vedea din februarie 2023 în cinematografe.

Pavel Bartoș: ”Știu că în săptămâna dinaintea premierei sunt cumva al tuturor și al nimănui”

Ce mai faci, Pavel?

– Repet la teatrul Odeon pentru One Man Aproape Show care are premieră vineri, sâmbătă, 18-19. E un spectacol tare drag mie. E nebunie, asta mă bucură, că lumea înseamnă că așteaptă. E un altfel de spectacol, e ceva între teatru, stand-up și multă intercatiune. Sunt povești de viață tratate cu umor, poate prea mult umor, sinceritate multă, îmi pun un pic sufletul pe tavă. Am venit la evenimentul Tv Mania și fug înapoi la teatru, până pe la 00.00.

Și casă, familia, copiii? Unde sunt în programul tău?

– Săptămâna asta mă înțeleg. Săptămâna asta e în preajma de premieră și mă susțin tare și pentru asta le mulțumesc. Ei fac asta de ani de zile. Știu că în săptămâna dinaintea premierei sunt cumva al tuturor și al nimenui.

Ce planuri ai de sărbători?

– Eu am înțeles după ani și ani de zile termenul de sărbători liniștite. Așa le vreau: sărbători liniștite. Și să mă bucur de faptul că spectacolul meu a avut succes. Și apoi o să fiu și în pregătirea filmului Ramon, primul meu lungmetraj, prima comedie, care iese din februarie 2023 în cinematografe.

E un film pentru toată lumea, de la 8 ani la 100. De Crăciun voi sta acasă, unde să mă mai duc, ce să mai fac.

”Nu sunt eu Moșul, eu sunt cumva ajutorul lui”

Și cadourile? Când le cumperi?

– Nu le cumpăr. Vine Moș Crăciun. Eu cred în Moș Crăciun. Nu sunt eu Moșul, eu sunt cumva ajutorul lui poate, să-l ajut să le care.

O să am timp… Cumva, din data de 22 decembrie, punem data în cui… Bine, o să mai am finala la Vocea României, pe 23… și pe 24 vine Moșul. Dar o să am timp. Din 22 închid toate ambasadele și sunt doar al familiei. Încep să fac sarmale, salată boeuf și alte lucruri.

Dar tu ce vrei să primești de la Moș?

– Sănătate. Mie și celor dragi mie, pentru că de restul mă ocup eu.

Gătești de sărbători?

– Nu știu dacă gătesc, aș minți. Sau dacă mă apucă… Voi face, maxim, clătite… Avem o tanti tare dragă nouă care ne alintă cu toate produsele. E de undeva în Baia Mare, ea ne ajută cu toate. Efectiv așteptăm să ne bucurăm.

Pavel Bartoș nu are emoții cu audiențele de Revelion

Și de Revelion?

– În Noaptea dintre Ani o să fiu la Protevelionul de la Pro Tv-ului. O să mă uit la mine.

Ai emoții cu audiențele?

– Nu. Pentru că niciodată eu nu fac un Revelion sau ceva pentru audiență. Eu fac să se bucure lumea. Și dacă vor fi și audiențe, cu atât mai bine. Uite, anul trecut, ne-a demonstrat că a fost tare bine. Și atunci am zis “Hai, dacă a fost o jucărie bună, de ce să n-o repetăm și anul acesta?”. Ideea este, în primul rând, că o facem pentru cei care se uită, pentru cei de acasă, care sunt mulți pentru că, știi cum e, vremurile nu sunt cele mai favorabile.