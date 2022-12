Pavel Bartoș, rănit în timpul Revoluției din 1989: ”Am verificat dacă mai am toți dinții”

Sunt 33 de ani de la Revoluția din 1989, cea care a reprezentat sfârșitul erei comuniste în România, iar cuplul prezidențial a fost ucis. Mulți români își aduc aminte de vremea istorică, iar pe unii i-a marcat. Este și cazul lui Pavel Bartoș, care a fost rănit destul de grav.

Pavel Bartoș, rănit în timpul Revoluției din 1989: ”Mi-a dat unul un steag în gură”

Îndrăgitul prezentator de la ”Vocea României” a povestit în cadrul unui podcast faptul că era doar un copil când a izbucnit Revoluția și auzea focuri de armă ale autorităților. Într-o zi, a avut ghinionul să fie lovit în gură cu un steag.

Nefericita întâmplare prin care a trecut Pavel Bartoș s-a produs la scurt timp după ce Nicolae Ceaușescu a fost împușcat (25 decembrie 1989-n.r), iar el se îndrepta către cinema.

”Mă duceam spre cinema, m-am dus mai devreme, era 11-12. Am văzut un trabant pe platou, acolo unde era miliție tot timpul. A venit cu steagul tricolor, spunea: nu mai e, nu mai e! Ziceau că Ceaușescu nu mai e. Ieșeau oamenii din blocuri.

Au intrat acolo la Prefectură, au spart geamurile. Au început să arunce cu tot felul de lucruri spre geam. Au aruncat cu cartea aia mare despre Ceaușescu și familia lui.

Un fel de Letopisețul de argint al Țării Românești. Eu eram uimit de calitatea hârtiei. Nu-mi venea să cred ce culori erau! Am deschis cartea aia și am zis s-o iau ca să văd și eu mai bine și când m-am ridicat, mi-a dat unul un steag în gură. M-am ridicat în momentul nepotrivit (…)”, a detaliat Pavel Bartoș

Moderatorul de la Protv și-a mai amintit cum în acea clipă s-a speriat foarte tare, crezând că a rămas fără dinți. O persoană i-a înmânat o batistă, căci îi curgea sânge.

Cu mâna la gură, s-a dus sfiit către casă, unde îl aștepta mama lui. Amuzat în prezent de situație, Pavel Bartoș a precizat că aceasta l-a luat la bătaie.

”De sperietură, în loc să mă duc la spital, mi-a dat cineva o batistă și m-am dus acasă. Mi-a dat mama o bătută”, a mai rememorat Pavel Bartoș.

Blocul unde locuia Pavel Bartoș, păzit de armată și miliție în perioada Revoluției

Pe lângă toate cele menționate, Pavel Bartoș are încă în minte faptul că blocul unde a copilărit era păzit în permanență, în timpul Revoluției, de către armată și milițieni.

. Era pentru prima oară când poporul a avut curaj, în mulțime, să se opună regimului comunist și inclusiv liderului țării. După protestele din Timișoara, au început altele de amploare în Capitală, Cluj sau Brașov și toate marile orașe ale României.

Mulți oameni au murit atunci, fiind împușcați de autorități. De curând,