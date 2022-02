Dezvăluire neștiută despre Pavel Bartoș. Care este cea mai mare teamă a prezentatorului de Românii au talent

Dezvăluirea neștiută despre cunoscutul actor a fost făcută recent. Moderatorul a mărturisit care este cea mai mare teamă, care are mare legătură cu familia sa.

Vedeta de la Pro TV nu vorbește foarte des despre cei dragi, dar se gândește constant la ei. de la Masked Singer România este tatăl a trei fete.

Mândru de soția sa și de toți din familie, Pavel Bartoș a depășit foarte multe temeri de-a lungul timpului, dar mai are una de care nu poate scăpa.

Pavel Bartoș, mărturie despre marea sa teamă. Are legătură cu familia

„Să nu se li întâmple ceva rău celor dragi mie”, a declarat Pavel Bartoș, care este un familist convins, pentru publicația .

Legat de sfaturile pe care le oferă fiicelor sale prezentatorul le învață să nu aibă nicio teamă de eșec sau de greșeală. au primit o educație aleasă și vedeta are mare încredere în ei.

Pavel Bartoș, detalii despre fiicele sale. Ce pasiuni au

În momentul de față fetele au pasiuni și aptitudini diferite și niciuna nu pare să-i calce pe urme. Cea mică este singura înclinată spre lumea artistică.

„Eu am un sfat pe care-l dau în general tinerilor, mai ales că eu am crescut în generația care auzea foarte des: să nu faci asta, să nu mă dezamăgești! Copiilor mei consider că le-am dat o educație bună, am mare încredere în ei.

Ce le spun este să nu le fie teamă de eșec, de greșeală. Desigur, să nu persiste în ea, dar să o depășească fără teamă. Într-un fel mă bucur că au pasiuni total diferite față de ce sunt eu.

Nu știu dacă mi-aș fi dorit să fie actrițe. Dacă ele ar fi vrut, le-aș fi susținut. Cea mare vrea să facă dreptul. În sfârșit cineva face treaba asta și în familia mea.

Fiica mea mijlocie desenează și vrea să se îndrepte spre arhitectură. Tot o formă artistică. Cred că cea mică, de 8 ani, care e și șefa familiei, a pus capac. Ea este artista, regizoarea familiei. Eu mi-am dorit familie.

Am avut exemplul în familia mea și mi-a făcut bine. Mie și acum mi-e dor de copilărie, acea perioadă cu multe lipsuri, este adevărat, dar frumoasă, datorită părinților și fraților.

Mi-am dorit familie și, chiar dacă erau multe proiecte și era complicat, am avut grijă să fac și asta, să mă căsătoresc, să am copiii. I-am vrut, i-am dorit”, a dezvăluit Pavel Bartoș în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru .