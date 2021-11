Ce schimbări a făcut Pavel Bartoș pentru un rol. Actorul a dezvăluit totul abia acum

Modificările intervenite în viața vedetei de la Pro TV au început în luna august când ar fi trebuit să înceapă filmările pentru o producție în care joacă. Așa a ajuns să dea jos 12 kilograme.

Filmările au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus, dar asta nu l-a împiedicat pe să se țină de planul inițial.

Pavel Bartoș a avut grijă la alimentele pe care le-a consumat, fără să fie nevoit să recurgă la un regim drastic. În plus, moderatorul a făcut foarte mult sport în ultimele luni.

Pavel Bartoș, schimbare radicală. Ce decizie a luat pentru rolul din filmul Ramon

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie.

Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale au fost nevoiţi să le amână.

Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc.

Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început.

Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin”, a dezvăluit Pavel Bartoș într-un interviu pentru .

Pavel Bartoș, rol principal și producător al filmului Ramon

Prezentatorul emisiunii „Masked Singer România” este extrem de încântat de noua siluetă, după cum se poate observa din imaginile postate în mediul online.

Actorul Teatrului Odeon din București este într-o formă de zile mari și se pregătește din plin pentru rolul din filmul Ramon, unde joacă personajul principal.

De asemenea, Pavel Bartoș este producătorul filmului care urmează să fie produs în perioada următoare și pe care-l așteaptă foarte multă lume cu sufletul la gură.

Cunoscutul prezentator de la Pro TV și-a lansat în anul 2019 și propriul scurt-metraj. Comedia se numește „Romanian Tradition” și arată o altă latură a renumitului actor.