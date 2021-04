Pavel Bartoș, tablou de familie rarisim. Cum arată cele trei fete ale vedetei de la PRO TV

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai împliniți oameni de televiziune din România. Prezintă cel mai de succes talent-show de la noi, iar pe plan personal are de asemenea de ce să fie mândru.

Actorul și prezentatorul de la PRO TV și-a prezentat familia într-un mod inedit, realizând un pictorial pentru revistă glossy, unde a pozat alături de cele trei fiice ale sale și nevastă.

Bartoș s-a confesat spunând că acasă nu deține rolul principal, în familie protagoniste fiind fiicele sale.

Pavel Bartoș și-a prezentat fetele. Totul despre Eva, Rita și Sofia

Pavel și soția lui au trei fete pe nume Sofia, Rita și Eva. Cea mai mare este Eva, în vârstă de 17 ani, însă șefa casei este Sofia, în vârstă de 7 ani.

Vedeta PRO TV a vorbit despre fetele sale, declarând că fiecare are un caracter complet diferit. Bărbatul le-a descris pe comorile sale într-un interviu pentru revista Viva!.

Cine este șefa familiei

„Toate trei sunt foarte diferite. Eva este pasionată de limba engleză, dar nu numai. Este un copil foarte bun, învață excelent. Deși are doar 17 ani, oricând aș putea să o las să aibă grijă de surorile ei mai mici. Am foarte mare încredere în ea. Iar într-un viitor foarte apropiat are de gând să urmeze Facultatea de Drept.

Rita este mai misterioasă, în sensul bun. Glumesc și eu că este dovada că am și eu sânge albastru în familie. Desenează și pictează extrem de frumos. Cumva, de pe acum știe ce vrea să se facă atunci când o să fie mare, vrea să devină arhitectă.

Sofia, „șefa familiei, la doar 7 ani. Dacă primele două fete au scăpat de microbul artei, ea se pare că nu. Este de pe acum o desăvârșită artistă în toate domeniile: de la balet până la alte forme de artă care încă nu sunt inventate, dar pe care le creează ea. Este, probabil, cea mai norocoasă, pentru că ea este foarte fericită că are două surori”, a povestit Pavel Bartoș pentru publicația mai sus amintită.

