Pavel Bartoș, vedeta Românii au Talent de la Pro Tv, ar trăi aventura vieții, la Survivor: ”Aș lua în calcul”

Pavel Bartoș, prezentatorul Românii au Talent, a vorbit despre lansarea filmului Ramon, ajuns pe marile ecrane, și marea satisfacție pe care o are în plan profesional după ani de muncă.

Pavel Bartoș, pregătit de aventuri după ce a lansat filmul Ramon! Nu e imposibil să îl vedem și la Survivor

În exclusivitate pentru FANATIK, pe care a avut-o odată cu apariția filmului Ramon în cinematografe. Succesul producției – o comedie pentru toate vârstele – vine, pentru Pavel Bartoș, ca o încununare a cinci ani de muncă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, care este diferența dintre omul pe care îl vedem la televizor, în postura de prezentator al Românii au Talent sau Vocea României și bărbatul de acasă, acolo unde este așteptat de trei fete și o soție minunată.

În altă ordine de idei, chiar dacă el este obișnuit cu postura de prezentator sau cu cea de actor, Pavel Bartoș recunoaște că, în anumite condiții, a accepta să se înhame la aventura Survivor România.

ADVERTISEMENT

Pavel Bartoș, despre filmul Ramon: ”Am acest vis de vreo 5 ani”

Cum ai intrat în noul an? Ce ți-ai propus pentru 2023?

– A fost un început de an foarte aglomerat și mi-a plăcut atât de mult! Chiar dacă am avut un program încărcat, a fost o reală bucurie să ajung aproape de public, de oamenii care își doreau să se bucure la cinematograf de o comedie. În plus, milioane de români ne-au fost aproape la primele ediții ale sezonului 13 Românii au talent. Și asta m-a făcut să zâmbesc la fel de tare.

Cum a fost lansarea filmului Ramon?

– Exact cum am sperat – cu mulți oameni, cu veselia lor, cu râsete, cu aplauze. Cu mesaje care mi-au arătat că publicul aștepta o comedie la care să se destindă și la care timp de o oră jumătate să fie parte din poveste. Am primit niște feedback-uri senzaționale, am văzut familii din care erau chiar câte 3 generații în sală… ce să mai? O adevărată bucurie!

ADVERTISEMENT

Cât de mult s-a muncit la acest film și ce așteptări ai?

– Am acest vis de vreo 5 ani, dar de 3 ani a devenit și visul lui Jesus del Cerro. A fost o perioadă grea, încărcată de multă treabă. Dar când am ajuns la final și am văzut ce am reușit să facem… nu a mai contat nimic! Decât fericirea că acest proiect a devenit realitate.

”Suportul familiei mele a contat enorm”

Cum te împarți între toate filmările pe care le ai și familie? E greu?

– Așa este, a fost o perioadă foarte aglomerată. Dar suportul familiei mele a contat enorm. Mi-au fost alături la premieră, au înțeles cât am muncit pentru acest proiect și mi-au fost aproape. Evident, indiferent de cât de aglomerate ar fi perioadele, timpul în familie și serile împreună nu se compară cu nimic. De acolo îmi iau energia și fericirea.

ADVERTISEMENT

Ce activități de familie aveți? Ce vă place să faceți?

– Uneori nici nu este vorba despre activități, este vorba despre timpul pe care ni-l alocăm. O cină, o seară în care să stăm la povești sau să jucăm ceva împreună. Sau dacă avem cum, să plecăm undeva cu toții. Fiecare moment contează!

ADVERTISEMENT

Care este diferența dintre Pavel Bartoș pe care-l știu spectatorii, telespectatorii, și cel de acasă?

– Acasă, Pavel Bartoș este un spectator. Devin din actorul principal din televiziune, teatru sau film, un simplu spectator. Ai mei sunt starurile. Acasă sunt un foarte bun ascultător.

Pavel Bartoș, dispus să își testeze limitele. A mai făcut-o și la Dansez pentru Tine

Ai accepta propunerea de la participa la un show precum Survivor sau Sunt celebru, scoate-mă de aici!?

– Probabil că dacă în perioada respectivă nu aș fi implicat într-un alt proiect, aș lua în calcul. Dar când am o perioadă ca acum când am filmul Ramon, piesa One man aproape show la Teatrul Odeon și alte 7 spectacole de teatru, show-ul de televiziune Românii au talent, au început preselecțiile pentru Vocea României, mi-ar fi imposibil.

Dacă ar fi vreme, probabil mi-aș testa niște limite. Și la Dansez pentru Tine a fost vorba despre limite, despre a vedea ce pot face și mi-a plăcut tare mult.

Pavel Bartoș, enervat de nesimțire

Hai să facem un „joc”… noi începem propozițiile, tu le continui..

– Pavel Bartos era în copilărie… blond (râde, n. red.)

Cel mai tare mă enervează…. nesimțirea.

Cel mai haios moment de la una dintre filmările Pro Tv a fost… Toate momentele de la filmările Românii au talent.

Cel mai tare îmi este frica să… nu fac cuiva un rău neintenționat, fără să-mi dau seama.