Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a fost de acord, vineri, 3 aprilie, să mărească din nou contractul cu firma Grup Primacons SRL din Slatina, pentru pavilionul multifuncțional din cadrul Cazarma 1114 Deveselu, din unitatea militară din jurul scutului antirachetă american de la Deveselu, județul Olt. Este cea de-a 12-a modificare a prețului contractului inițial.

Creșterea valorii contractului de la Deveselu

La momentul semnării înțelegerii contractuale între Ministerul Apărării – UM 02517 Craiova și firma Grup Primacons, în iulie 2020, valoarea era de 6,7 milioane de lei. Între timp, aceasta a ajuns la 8,4 milioane de lei. Valoarea contractului a crescut semnificativ, în principal pe fondul întârzierilor și modificărilor succesive intervenite în derularea lucrărilor, așa cum au declarat reprezentanții ministerului. Firma a motivat creșterea contractului prin evoluția prețurilor la produsele de construcție și nu numai între momentul semnării contractului (2020) și momentul execuției, așa cum reiese din documentele ministerului.

Contractul, atribuit de Ministerul Apărării – U.M. 02517 Craiova în urma unei proceduri simplificate, avea inițial o durată estimată de 17 luni, însă implementarea sa a fost afectată de ajustări repetate, reflectate în nu mai puțin de 12 modificări contractuale. Proiectul, lansat în 2020, viza dezvoltarea unei infrastructuri moderne în cadrul bazei militare de la Deveselu, incluzând demolarea unor construcții existente, realizarea de căi de acces, rețele de utilități, spații de relaxare și, în centrul investiției, un pavilion multifuncțional de aproape 600 de metri pătrați.

Firma câștigătoare este deținută de familia Bălțoi, abonată la contracte cu statul

Contractul a fost adjudecat de compania Grup Primacons SRL, pentru o valoare estimată inițial de 6,7 milioane de lei fără TVA. Societatea este o companie de construcții cu sediul în Slatina, județul Olt, înființată în 1994, având ca obiect principal de activitate lucrările de construcții rezidențiale și nerezidențiale. Firma este controlată integral de omul de afaceri Octavian Bălțoi, care deține 100% din capitalul social. El ocupă și funcția de administrator.

Din punct de vedere financiar, în anul 2024, firma a avut o scădere semnificativă a cifrei de afaceri, până la 93,2 milioane de lei, cu aproximativ 30% mai puțin față de 2023. În schimb, profitul net a crescut ușor, la 5,17 milioane de lei. Numărul mediu de angajați a scăzut la 249, de la aproape 300 în anul anterior. Momentele de vârf au fost atinse în perioada 2022–2023, cu peste 130 de milioane de lei, urmate de o ajustare în 2024.

Familia lui Octavian Bălțoi este una dintre cele mai bogate din Olt, fiind prezentă în topurile revistei Forbes și abonată la contracte cu statul, conform presei locale. Mama lui Octavian Bălțoi, Maria Bălțoi, a fost judecătoare la Tribunalul Olt până în 16 iulie 2008, când președintele României i-a semnat decretul de pensionare ca urmare a implicării acesteia în protejarea afacerilor ilegale ale soțului său. Astfel, în 2008, Octavian Bălțoi senior a încercat să inducă în eroare Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, cu care firma derula un contract finanțat din fonduri europene pentru modernizarea și extinderea laboratorului instituției. La extinderea laboratorului, muncitorii de la Primacons foloseau cărămidă rebutată care, în documente, avea prețuri de cărămidă nouă.

Unitatea militară a fost lovită și de un dosar de corupție

Colonelul în rezervă Daniel Croitoru, fost comandant al UM 02517 Craiova, și locțiitorul său, Vasile Deatcu, au încheiat, în anul 2020, acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA într-un dosar privind atribuirea unui contract pentru reabilitarea unei cazărmi din Deveselu. Alături de ei, au recunoscut faptele și alți trei inculpați: maiorul Ionuț Marian Moanță, căpitanul Alina Ileana Lupu și dirigintele de șantier Marian Bulacu, acuzați de abuz în serviciu, neglijență sau complicitate.

Toți au acceptat pedepse cu suspendare sau amânare, cea mai mare fiind de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru Croitoru. Dosarele și acordurile au fost trimise spre validare la Tribunalul Militar Timișoara și Tribunalul Dolj. Contractul vizat, semnat în 2013, avea ca obiect lucrări de consolidare și modernizare la cazarma din Deveselu, care trebuiau să fie realizate de firma Antrepriza de Construcții Montaj Alpha Grup.

Scutul antirachetă de la Deveselu

Pe 12 mai 2016, , fiind prima amenajare de acest gen de pe teritoriul României. Sistemul a fost conceput pentru a proteja sudul Europei de rachetele cu rază scurtă și medie de acțiune. , iar baza aeriană se află sub comanda Forțelor Aeriene Române.

Rachetele SM-3 nu au încărcătură explozibilă – distrug țintele exclusiv prin energie cinetică, atingând viteze de până la 9.500 km/h, cu o rată de interceptare de 82–85%. Sistemul a fost modernizat în 2019 și din nou în 2023, la un an după invazia Rusiei în Ucraina, pentru a fi compatibil cu echipamentele NATO de ultimă generație. Tehnic, face parte din rețeaua Aegis Ashore a NATO, alături de o bază similară din Polonia.