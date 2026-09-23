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Pavlo Isenko profită din plin de pauza competițională și de cele șapte zile libere primite de la Filipe Coelho după . Portarul campioanei României a plecat în vacanță alături de partenera sa la Forte dei Marmi, în Toscana, iar escapada s-a transformat într-un moment pe care cei doi nu îl vor uita prea curând. După câteva zile petrecute la plajă alături de copii, Isenko a pregătit o surpriză specială și a făcut pasul cel mare.

Cerere în căsătorie ca-n filme! Pavlo Isenko a pregătit totul până la ultimul detaliu

Portarul Universității Craiova a ales plaja pentru momentul în care urma să își ceară partenera de soție. Isenko nu a lăsat nimic la voia întâmplării și a pregătit un decor romantic, chiar pe nisip. Fotbalistul a creat un semicerc din lumânări, iar lângă fiecare dintre acestea a așezat câte un trandafir alb, pregătind astfel cadrul pentru momentul special. Apoi și-a condus partenera în acel loc și, când aceasta a văzut surpriza pregătită, Isenko s-a pus în genunchi și a scos inelul.

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Vizibil emoționată și rămasă pentru câteva clipe fără cuvinte, partenera portarului Craiovei a spus „Da!”, după care i-a sărit în brațe. Un moment special pentru cei doi, petrecut într-unul dintre cele mai cunoscute locuri de pe litoralul Toscanei.

Isenko, tot mai aproape de revenire după o perioadă dificilă. Portarul Craiovei a lipsit peste jumătate de an

Pentru Pavlo Isenko, vacanța vine după o perioadă complicată din punct de vedere sportiv. Portarul Universității Craiova a fost indisponibil mai bine de jumătate de an după accidentarea suferită în partida cu Dinamo, din sezonul precedent. Isenko a avut nevoie de și a început apoi un lung proces de recuperare. Accidentarea l-a ținut departe de poarta formației din Bănie pentru o perioadă îndelungată, iar revenirea sa este așteptată cu interes la Craiova.

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Portarul ucrainean speră să revină cât mai rapid între buturi și să poată contribui din nou la rezultatele echipei. Până atunci, Isenko a avut parte de o vacanță specială, care i-a adus și unul dintre cele mai importante momente din viața personală.

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Sorin Cârțu a dezvăluit cum a ajuns Isenko la Craiova

Potrivit spuselor lui Sorin Cârțu, portarul Universității Craiova nu a fost descoperit direct de Mirel Rădoi. Oficialul campioanei României a explicat că a primit informațiile despre fotbaliști prin intermediul unui prieten impresar și că, după ce i-a urmărit, i-a prezentat mai departe lui Rădoi.

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„Pe Isenko eu l-am recomandat, da. Mi l-a trimis Gherghișan, prietenul meu impresar, că eu degeaba spuneam să-l ia pe ăla, pe ăla. Le-am dat să vadă, da. Eu i-am văzut prima dată de la Traian pe el și Romanchuk, da și el are ochi, e în zona estică, cu Ucraina, Moldova, Rusia, pe acolo umblă. Am aflat de ei și i-am arătat, apoi, lui Rădoi“, declara nu demult Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.