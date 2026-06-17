Pavlo Isenko, avertisment pentru Dinamo Kiev înaintea meciurilor cu U Cluj! Ce le-a spus despre Nistor și Lukić

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Dinamo Kiev și Universitatea Cluj se vor înfrunta în primul tur preliminar al Europa League, iar înaintea dublei, ucrainenii au primit o analiză chiar din partea unui conațional care evoluează în SuperLiga. Pavlo Isenko, portarul Universității Craiova, a vorbit despre stilul de joc al ardelenilor și i-a avertizat pe cei de la Dinamo Kiev asupra principalelor pericole din echipa pregătită de Cristiano Bergodi.

Pavlo Isenko a analizat jocul Universității Cluj pentru ucrainieni: „Preferă să joace pe contraatac”

Pavlo Isenko cunoaște foarte bine Universitatea Cluj după duelurile directe din sezonul trecut, în care Universitatea Craiova a ieșit câștigătoare atât în finala Cupei României, cât și în partida decisivă din play-off, încheiată cu un categoric 5-0. Portarul ucrainean consideră că formația lui Bergodi este o echipă care preferă să își surprindă adversarii pe faza de tranziție și a evidențiat doi dintre cei mai importanți oameni din lotul ardelenilor.

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„Am reușit să înclinăm balanța în favoarea noastră. Mai întâi am câștigat finala Cupei la loviturile de departajare, iar apoi, într-una dintre ultimele etape ale campionatului, am învins categoric echipa din Cluj cu 5-0, obligând-o să se mulțumească cu locul al doilea.

Cei de la U Cluj referă să joace mai mult pe contraatac, folosind sistemul 4-2-3-1. La mijlocul terenului se remarcă creativul Dan Nistor, care execută toate fazele fixe și poate crea pericol prin pasa decisivă. De asemenea, cei de la Dinamo Kiev trebuie să fie atenți în apărare, deoarece atacantul bosniac Jovo Lukić anticipează foarte bine fazele și profită de orice spațiu”, a declarat Pavlo Isenko pentru .

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Cum vede Isenko duelul dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj: „Este favorită!“

Goalkeeperul Universității Craiova consideră că Dinamo Kiev pornește cu prima șansă la calificare, însă avertizează că returul se anunță complicat pentru formația ucraineană, mai ales dacă Universitatea Cluj va reuși să rămână în cărțile calificării după prima manșă.

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„Cred că faptul că primul meci se va juca la Lublin este un avantaj pentru Dinamo Kiev. Dinamoviștii trebuie să încerce să obțină un rezultat bun și să-și creeze un avantaj înaintea returului. Totuși, pe teren propriu, clujenii sunt mult mai greu de învins, deoarece beneficiază de un sprijin extraordinar din partea suporterilor. Acest aspect trebuie luat în calcul de Dinamo.

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Consider că Dinamo este favorită. Are un lot mai echilibrat și este orientată spre atac. Ar mai trebui doar ca eficiența la finalizare să fie la nivelul potrivit”, a mai spus portarul Universității Craiova.

Cine este Dinamo Kiev, adversara lui U Cluj din primul tur preliminar Europa League

U Cluj nu a fost cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din Europa League și a picat cu unul dintre cei mai grei adversari. „ , echipă care are un lot evaluat de transfermarkt.com la 84,25 milioane de euro. În schimb, lotul vicecampioanei României valorează doar 19,08 milioane de euro.

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În sezonul trecut, Dinamo Kiev nu a avut nicio șansă în lupta la titlu cu Șahtior Donețk. A terminat abia pe locul 4, cu 57 de puncte, la 15 lungimi de campioana Ucrainei. Cu toate acestea, echipa antrenată de Igor Kostyuk a obținut calificarea în Europa League grație succesului din Cupa Ucrainei. În finală, Dinamo Kiev a învins-o pe FC Chernihiv, scor 3-1.

Pentru Dinamo Kiev, acesta a fost singurul trofeu din stagiunea precedentă, după ce a luat titlul de campioană în sezonul 2024-2025. În sezonul trecut european, Dinamo Kiev a evoluat în Conference League, unde a terminat pe locul 27 în „faza Ligii”, cu șase puncte din tot atâtea meciuri.

Cine e cel mai valoros jucător de la Dinamo Kiev

Dacă cel mai valoros fotbalist din lotul lui U Cluj este golgheterul lui U Cluj, Jovo Lukic (27 de ani), pe care Transfermarkt îl evaluează la 2,2 milioane de euro, la Dinamo Kiev, cel mai scump jucător costă de aproape 6 ori mai mult. Este vorba despre atacantul Matviy Ponomarenko, cotat la 12 milioane de euro, care are doar 20 de ani, dar a debutat deja în naționala de seniori a Ucrainei (3 selecții, 1 gol).

Produs 100% al academiei lui Dinamo Kiev, Ponomarenko a avut un sezon excelent în 2025-2026. În 31 de partide, în toate competițiile, atacantul a marcat 24 de goluri și a oferit 3 pase decisive.

Vladislav Blănuță, cel mai scump transfer

În sezonul trecut, cel mai scump transfer pe care l-a făcut Dinamo Kiev a fost cel al lui Vladislav Blănuță (23 de ani). Ucrainenii au plătit 2 milioane de euro pentru a îl lua de la FC U Craiova. Înainte să plece din România, Blănuță a jucat sub formă de împrumut la U Cluj. Cu toate acestea, atacantul are șanse mici să își întâlnească fosta echipă. Blănuță nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev, care va face deplasarea în cantonamentul din Austria, și .

Unde se va juca meciul Dinamo Kiev – U Cluj

Prima manșă a dublei Dinamo Kiev – U Cluj, din primul tur preliminar Europa League, se va juca la Lublin, în Polonia. Ucrainenii nu pot juca meciurile de acasă în țara lor din cauza războiului cu Rusia și a restricțiilor de securitate impuse de UEFA. Din acest motiv, Dinamo Kiev își desfășoară partidele europene pe terenuri neutre din străinătate, iar Lublin a fost ales ca variantă potrivită datorită proximității față de Ucraina și condițiilor bune pentru organizarea unui meci internațional.