Pavlo Isenko, dezvăluiri cutremurătoare despre războiul din Ucraina: „Am mulţi prieteni pe front, vorbesc cu ei!”. Decizia luată de mama fotbalistului de la Craiova. Video exclusiv

Pavlo Isenko a venit în această vară la Universitatea Craiova de la Vorskla Poltava, oraşul său natal. Portarul în vârstă de 22 de ani se află la prima aventură la un alt club.

Pavlo Isenko, dezvăluiri despre războiul din Ucraina: „Am mulţi prieteni care sunt pe front”

FANATIK în Antalya, Pavlo Isenko a vorbit despre cum resimte războiul din Ucraina şi în cel fel este afectat de ceea ce se întâmplă dincolo de graniţă:

„A fost greu să joc în Ucraina de când a început războiul, dar nu la fel de greu precum oamenilor care luptă pentru patrie. Lor le e greu, pentru noi este tot dificil, dar ok.

. Mă ajută foarte mult. La fel ca şi el, am mulţi prieteni care sunt pe front. Este foarte greu, foarte dificil să mă gândesc la asta. Sunt în contact cu ei, ştiu ce se întâmplă”, a povestit portarul oltenilor.

Mama lui Isenko a vrut să rămână în Ucraina: „Nicăieri nu-i ca acasă”

Pavlo Isenko a dezvăluit pentru publicaţia noastră că a vrut să îşi aducă familia în România, dar mama lui a luat decizia de a rămâne la Poltava pentru că „nicăieri nu-i ca acasă”:

„Familia mea este în Ucraina. În fiecare oraş este o situaţie dificilă, nu doar în Poltava. În fiecare zi sunt atacuri cu drone, cu rachete, bombardamente.

În Ucraina nu există zone sigure. Am vorbit cu ei să vină în România, dar mama mi-a spus că îşi doreşte să rămână în Ucraina. Nicăieri nu-i ca acasă”, a spus Isenko.

Visează să joace în naţionala Ucrainei

Visul lui Pavlo Isenko este să joace în echipa naţională a Ucrainei. Portarul a evoluat până acum la naţionala U-17 a ucrainenilor, bifând şapte prezenţe în echipa U-17:

„Fiecare jucător îşi doreşte să joace în echipa naţională. Este un vis pentru fiecare dintre noi. Dar obiectivele pe care mi le impun în carieră sunt personale şi nu aş vrea să le dezvălui”, a spus portarul Universităţii Craiova.

18 ani avea Pavlo Isenko în momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina

1.300.000 de euro este cota de piaţă a lui Pavlo Isenko