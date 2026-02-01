Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto

ADVERTISEMENT

. Echipa lui Ianis Zicu nu le-a dat nicio şansă oltenilor, care au jucat în inferioritate din minutul 84, când a fost eliminat .

Cât lipseşte Pavlo Isenko după cartonaşul roşu încasat cu Farul Constanţa!

Portarul Universităţii Craiova a comis un fault în postură de ultim apărător şi a văzut direct cartonaşul roşu, fiind eliminat. Ucraineanul va fi suspendat o singură etapă, în condiţiile în care cartonaşul roşu este văzut pentru fault, nu pentru comportament nesportiv.

Astfel, la meciul dintre Universitatea Craiova şi Oţelul, programat joi, va apăra Laurenţiu Popescu sau Silviu Lung Jr. În schimb, Isenko va putea să revină în derby-ul de săptămâna viitoare cu Dinamo.

Tudor Băluţă a intrat în poarta Craiovei!

În locul lui Isenko a intrat în poartă Universităţii Craiova mijlocaşul Tudor Băluţă. Din lovitura liberă rezultată din faultul lui Isenko a marcat Denis Alibec, care a şutat puternic şi nu i-a dat nicio şansă lui Băluţă.

Universitatea Craiova pierde şansa de a se desprinde în fruntea clasamentului după ce Dinamo a remizat cu Petrolul şi Rapid a pierdut pe teren propriu cu Universitatea Cluj. În schimb, Farul revine în lupta pentru play-off, având 34 de puncte.