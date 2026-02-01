Sport

Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto

Pavlo Isenko a fost eliminat în minutul 84 al meciului dintre Farul şi Universitatea Craiova. Portarul oltenilor a fost înlocuit de Tudor Băluţă, care a luat gol de la Denis Alibec.
Marian Popovici
01.02.2026 | 19:23
Farul a aplicat o corecţie Universităţii Craiova, scor 4-1. Echipa lui Ianis Zicu nu le-a dat nicio şansă oltenilor, care au jucat în inferioritate din minutul 84, când a fost eliminat portarul Pavlo Isenko.

Cât lipseşte Pavlo Isenko după cartonaşul roşu încasat cu Farul Constanţa!

Portarul Universităţii Craiova a comis un fault în postură de ultim apărător şi a văzut direct cartonaşul roşu, fiind eliminat. Ucraineanul va fi suspendat o singură etapă, în condiţiile în care cartonaşul roşu este văzut pentru fault, nu pentru comportament nesportiv.

Astfel, la meciul dintre Universitatea Craiova şi Oţelul, programat joi, va apăra Laurenţiu Popescu sau Silviu Lung Jr. În schimb, Isenko va putea să revină în derby-ul de săptămâna viitoare cu Dinamo.

Tudor Băluţă a intrat în poarta Craiovei!

În locul lui Isenko a intrat în poartă Universităţii Craiova mijlocaşul Tudor Băluţă. Din lovitura liberă rezultată din faultul lui Isenko a marcat Denis Alibec, care a şutat puternic şi nu i-a dat nicio şansă lui Băluţă.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
