Pavlo Isenko, mesaj emoționant după operația la genunchi: „Câteodată trebuie să faci asta!“. Cât va lipsi de pe gazon goalkeeper-ul Universității Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Pavlo Isenko, cu zâmbetul pe buze după operație. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

Pavlo Isenko s-a accidentat în meciul pe care Universitatea Craiova l-a câștigat cu Dinamo, scor 1-0, în etapa a 2-a din play-off-ul SuperLigii. Portarul ucrainean, în vârstă de 22 de ani, a fost operat marți, 24 martie, într-un spital din Barcelona, iar la scurt timp a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alături de o poză de pe patul de spital.

Portarul Universității Craiova a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchi, după accidentarea suferită în meciul cu Dinamo, câștigat de olteni cu 1-0 în play-off-ul SuperLigii. Inițial, se estima că va fi indisponibil timp de trei-patru săptămâni, însă investigațiile suplimentare au arătat că operația era necesară pentru rezolvarea problemei.

Din spitalul din Barcelona, Pavlo Isenko a postat o fotografie în care zâmbește și face semnul că este bine, însoțită de mesajul: „Câteodată trebuie să faci un pas înapoi pentru a merge mai departe. Mulțumesc tuturor pentru suport.!”

Sprijin din vestiarul Universității Craiova pentru Pavlo Isenko: „O să te întorci mai puternic!“

La scurt timp după postarea de pe patul de spital, Pavlo Isenko a primit o adevărată avalanșă de încurajări din partea colegilor săi de la Universitatea Craiova. Într-o perioadă dificilă pentru portar, mesajele din vestiar au venit să îi ridice moralul și să îi arate că nu este singur în lupta pentru revenirea pe teren.

Anzor Mekvabishvili i-a transmis: „Rămâi puternic, frate. O să te întorci mai puternic.” Samuel Teles l-a încurajat și el: „Rămâi puternic! Lucrurile bune încă nu au venit pentru tine”. Steven Nsimba a adăugat: „O să te întorci mai puternic, frate!”, iar colegul ucrainean Oleksandr Romanchuk l-a încurajat în limba maternă: „Vei reveni mai puternic, fratele meu”.

Ce veste a primit Universitatea Craiova vizavi de accidentarea lui Pavlo Isenko

t după derby-ul cu Dinamo. Sorin Cârțu a venit cu detalii. și că pierderea este mare. „Isenko a fost azi operat. E la Barcelona.

A fost la control. Se aștepta decizia dacă se operează sau nu. Din ce am luat azi legătura cu Costeșin (n.r. Ovidiu Costeșin, director general la Universitatea Craiova), mi-a zis că s-a operat. Acum o să vedem. E o pierdere indiferent pe ce perioadă. Se pierde din concurența asta. E de preferat să ai concurență la postul de portar. Înseamnă că în poartă intră unul care chiar apără bine”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Sunt șanse mari ca Isenko să nu mai joace în acest sezon. Ce soluții are Universitatea Craiova

Este de așteptat ca Isenko să nu mai poată evolua deloc până la finalul acestui sezon, sau în cel mai bun caz să revină chiar înainte de ultimele etape din play-off-ul SuperLigii. Astfel, oltenii ar urma să se vadă nevoiți să se bazeze în acest final de campionat care se anunță extrem de încins, cu tensiuni enorme și presiune pe măsură în lupta pentru titlu, doar pe ceilalți doi portari din lot: Laurențiu Popescu și Silviu Lung Jr.

Chiar dacă bineînțeles că este vorba despre doi goalkeeperi cu experiență și de calitate, validați de timp în fotbalul intern și nu numai, această absență a lui Isenko tot ar urma să fie resimțită destul de dur, din simplul motiv că ucraineanul a încântat pe toată lumea de la Craiova în acest sezon prin evoluțiile lui, fiind titular în cea mai mare parte din timp, chiar dacă au existat și câteva momente puțin mai delicate pentru el. În plus, oltenii sunt angrenați în continuare și în Cupa României, un alt obiectiv la care Bănia ține foarte mult în mod tradițional. Universitatea Craiova are de jucat în semifinale pe terenul lui Dinamo pe data de 22 aprilie.