Pavlo Isenko, nemulţumit că a ajuns rezervă la Universitatea Craiova?! “Am vrut concurenţă pe toate posturile! Dacă Popescu ţine poarta ferecată…”

Cum s-a ajuns ca Pavlo Isenko să iasă din poarta celor de la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a oferit toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.02.2026 | 13:04
Pavlo Isenko nemultumit ca a ajuns rezerva la Universitatea Craiova Am vrut concurenta pe toate posturile Daca Popescu tine poarta ferecata
Pavlo Isenko a ajuns rezervă la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a vorbit, printre altele, și despre situația portarului titular de la Universitatea Craiova. Recent, Laurențiu Popescu i-a luat locul lui Pavlo Isenko, cel care a impresionat de multe ori între buturile oltenilor până acum în acest sezon, în special în prima parte a stagiunii.

Cum a comentat Sorin Cârțu înlocuirea lui Pavlo Isenko cu Laurențiu Popescu la Universitatea Craiova

Președintele de onoare de la clubul din Bănie a explicat că, cel mai probabil, s-a ajuns în această situație după o intervenție a antrenorului de portari de la echipă în acest sens. De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist și antrenor de la Universitatea Craiova a ținut să sublinieze și că această decizie a început deja să producă efecte pozitive.

„A fost ideea asta de a intra Popescu în poartă. Ține poarta ferecată acolo, nu s-au primit goluri și știi cum e, probabil că și la portari există decizia, cum eram și eu când eram antrenor, îl lăsam pe Lung sau pe Boldici să aleagă titularul postului de portar.

Probabil că și aici antrenorii îl lasă pe Tudor (n.r. Daniel Tudor, antrenor cu portarii) să decidă. El îi vede cel mai bine. Într-adevăr portarii sunt cel mai bine evaluați tot de un portar, nu de tine care ai fost jucător de câmp. Cert este că e în interesul echipei și e spre binele nostru să avem concurența asta la nivel de orice compartiment, să-l alegem pe cel mai bun.

Uite chiar și situația asta în care nu a fost Romanchuk, a intrat Stevanovic, a dat gol, este iar un lucru îmbucurător, Romanchuk era suspendat. (n.r. Despre accidentarea lui Cicâldău) Nu știu ce să zic, știi cum e cu vremea asta, întotdeauna îți creează probleme. E musculatura care suferă multe transformări. Nu cred (n.r. că e ceva grav).

Cum a fost și cu Nsimba, practic într-o săptămână a revenit. De când s-a întâmplat atunci cu el s-a spus că maxim așa 7 zile, a fost situația aia în care nu a putut să joace cu FCSB-ul, dar uite că acum a revenit și a revenit cu gol, bravo lui”, a spus Sorin Cârțu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Sorin Cârțu, detalii despre situația lui Pavlo Isenko la Universitatea Craiova

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
