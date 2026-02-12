Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova 4-1! Motivul pentru care a fost scos din poartă

Pavlo Isenko a fost doar rezervă în meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Adevăratul motiv pentru care ucraineanul nu a fost titularizat de Filipe Coelho.
Traian Terzian
12.02.2026 | 10:35
Motivul pentru care Pavlo Isenko a fost rezervă la întâlnirea Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Sursă foto: colaj Fanatik
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mario Felgueiras a explicat motivul pentru care Pavlo Isenko a fost lăsat pe banca de rezerve a Universității Craiova și l-a descris pe portarul ucrainean.

Adevăratul motiv pentru care Pavlo Isenko a fost rezervă în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Laurențiu Popescu a profitat de suspendarea lui Isenko și a făcut un joc foarte bun în partida cu Oțelul din etapa precedentă, iar antrenorul Filipe Coelho a hotărât să-l păstreze în poartă și la derby-ul cu Dinamo.

”Nu este o surpriză netitularizarea lui Isenko, este alegerea antrenorului. Popescu a apărat bine când a intrat, a dat încredere echipei și Mister așa a decis. Bineînțeles că trebuie să înțelegem, dar e mai mult parte strategică. Tot grupul știe, nu ascundem nimic de ei. Ca fost portar și eu am fost de multe ori pe bancă.

Dorim jucători care vor respecta deciziile antrenorului și vor da tot la antrenament pentru a fi din nou titulari. Legat de Isenko, de Popescu, de Lung și de Glodean (n.r. – tânărul portar Alexandru Glodean), vorbim de patru portari care formează un grup foarte bun și îi văd implicați”, a declarat Felgueiras, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Isenko, piesă importantă în angrenajul oltenilor

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă lăsarea pe bancă a fost și un test pentru Pavlo Isenko, directorul sportiv al Universității Craiova a avut numai cuvinte de laudă pentru ucrainean.

”Isenko e un băiat bun, un băiat serios. Are o mentalitate care îmi place și este un băiat care ne va ajuta foarte mult. Sunt convins că nu va avea nicio stare de relaxare sau de nemulțumire”, a spus Mario Felgueiras.

Gafa comisă de Isenko la înfrângerea cu Farul

Pavlo Isenko a avut evoluții solide după transferul din vară la Universitatea Craiova și a devenit titularul postului. Însă, la înfrângerea cu Farul din etapa a 24-a, el a văzut cartonașul roșu după un fault în poziție de ultim apărător.

Ucraineanul a fost suspendat o etapă și astfel Laurențiu Popescu a intrat între buturi la jocul cu Oțelul. Acesta a ținut poarta închisă și l-a convins, astfel, pe antrenorul Filipe Coelho să-l păstreze în primul ”11” și la întâlnirea cu Dinamo.

De ce nu a jucat Isenko în derby-ul cu Dinamo

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
