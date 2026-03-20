Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea cu Dinamo. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Pavlo Isenko (22 de ani) a fost titular în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Goalkeeperul din Ucraina a rezistat pe teren doar 45 de minute. În repriza secundă, Filipe Coelho (45 de ani) l-a trimis între buturi pe Laurențiu Popescu (29 de ani). Isenko a fost schimbat din motivele medicale, iar accidentarea este una foarte serioasă.

Cât lipsește Pavlo Isenko după accidentarea din Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

în derby-ul cu Dinamo, din etapa a doua a play-off-ului. Portarul ucrainean nu mai apărase poarta oltenilor de la victoria din . Decizia s-a dovedit una inspirată având în vedere că Isenko a avut două parade incredibile și a menținut poarta intactă în primele 45 de minute. Din nefericire, goalkeeperul de 22 de ani s-a accidentat și, la pauză, a fost schimbat cu titularul de drept Laurențiu Popescu.

ADVERTISEMENT

„O informație de ultimă oră! Isenko are o problemă la menisc, la piciorul drept. A resimțit dureri și nu au vrut să mai riște la pauză. D-aia nu l-au băgat. Face azi RMN. Semnele nu sunt bune. E posibil să lipsească între 3 și 4 săptămâni. Asta e în momentul de față, dar așteptăm RMN-ului. Din ce au văzut însă doctorii, e posibil ca Isenko să lipsească o lună de zile”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Pavlo Isenko are noroc că, momentan, SuperLiga a luat pauză pentru meciurile echipelor naționale. Următoarea partidă a Universității Craiova este programată abia pe 6 aprilie, de la ora 20:30. Atunci, alb-albaștrii vor primi pe „Ion Oblemenco”, în etapa a 3-a a play-off-ului, vizita lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Cine a decis ca Laurențiu Popescu să îi locul lui Isenko

În urmă cu mai bine de o lună, Sorin Cârțu a făcut dezvăluiri tari din vestiarul Universității Craiova. Președintele de onoare al clubului din Bănie a povestit că antrenorul cu portarii, Daniel Tudor, a contribuit la schimbarea lui Isenko cu Laurențiu Popescu. „A fost ideea asta de a intra Popescu în poartă. Ține poarta ferecată acolo, nu s-au primit goluri și știi cum e, probabil că și la portari există decizia, cum eram și eu când eram antrenor, îl lăsam pe Lung sau pe Boldici să aleagă titularul postului de portar.

ADVERTISEMENT

Probabil că și aici antrenorii îl lasă pe Tudor (n.r. Daniel Tudor, antrenor cu portarii) să decidă. El îi vede cel mai bine. Într-adevăr portarii sunt cel mai bine evaluați tot de un portar, nu de tine care ai fost jucător de câmp. Cert este că e în interesul echipei și e spre binele nostru să avem concurența asta la nivel de orice compartiment, să-l alegem pe cel mai bun”, mărturisea Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.