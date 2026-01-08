Pavlo Isenko, primul interviu pentru presa din România! Ce spune despre transferul la Craiova şi comparaţia cu Helmut Duckadam. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

În această vară, Universitatea Craiova şi-a betonat poarta cu Pavlo Isenko. Jucătorul în vârstă de 22 de ani a fost luat cu 600.000 de euro de la Vorskla Poltava.

Pavlo Isenko, decizie grea când a ales Craiova: „Jucasem pentru un singur club”

Isenko a acordat pentru FANATIK primul interviu de când se află în România. A dorit să vorbească limba engleză şi nu în limba natală şi a discutat despre transferul la Universitatea Craiova, dar şi comparaţia cu Helmut Duckadam.

La venirea în ţară, , el find un specialist al loviturilor de departajare, reuşind să apere trei într-un meci. A recunoscut că nu ştia de Helmut Duckadam, dar a spus că ar avea de tras pentru a apăra patru penalty-uri:

„Ne pregătim de sezon. Muncim din greu şi vrem să fim cât mai buni. A fost dificil să iau decizia să vin la Craiova. Jucasem pentru un singur club, cel din oraşul meu natal (n.r. Poltava).

La început pentru mine a fost dificil. Dar mulţumită colegilor, staff-ului şi oamenilor de aici m-am acomodat şi cu ocazia asta le mulţumesc.

Cred că fiecare jucător trebuie să se adapteze cât mai repede posibil, pentru că este fotbal, nu altceva. Este prima dată când aud de porecla „Duckadam al portarilor”.

Sincer, nu ştiam de domnul Duckadam. Am apărat trei penalty-uri, dar se pare că trebuie să mă antrenez mai mult ca să pot apăra patru penalty-uri”, a spus Isenko pentru FANATIK.

Isenko vrea să uite coşmarul cu AEK Atena: „S-a încheiat în cel mai nebun mod”

Portarul încă are coşmaruri cu meciul de la Atena din Conference League, în cel mai dramatic mod posibil de AEK Atena:

„Atmosfera în cadrul echipei este foarte bună. Ne antrenăm bine şi începem să ne gândim deja la meciul cu Petrolul. Pe stadion nu am mai trăit într-o asemenea atmosferă.

Le mulţumesc foarte mult fanilor pentru susţinere. Contează mult. Între competiţia din Ucraina şi cea din România nu este mare diferenţă.

Meciul de la Atena fost dramatic. S-a încheiat în cel mai nebun mod aventura în Conference League. Nu îmi doresc să vorbesc despre meciul cu AEK Atena. Am trecut peste, dar nu vreau să vorbesc despre el”, a spus Isenko pentru FANATIK.

Impresionat de Târgul de Crăciun de la Craiova

Deşi nu a avut prea mult timp liber, Universitatea Craiova luptând pe toate fronturile, Isenko a vizitat celebrul Târg de Crăciun din oraş şi a avut un mesaj pentru fani în 2026:

„Nu am avut atât de mult timp liber până acum pentru că aveam meciuri o dată la trei zile şi eram foarte des la antrenament şi acasă, la odihnă.

Dar am fost la Târgul de Crăciun şi este foarte frumos. Le mulţumesc fanilor Universităţii Craiova pentru suport, ne ajută foarte mult şi Forţa Ştiinţa!”, a spus portarul oltenilor.

22 de ani are Pavlo Isenko

600.000 de euro a plătit Mihai Rotaru pentru transferul lui Isenko