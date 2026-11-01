Pavlo Isenko, tot mai aproape de revenire! Concurență acerbă pentru Laurențiu Popescu: „Sunt pregătit să apăr!”

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Așa cum FANTIK a dezvăluit încă de la începutul săptămânii, Pavlo Isenko a revenit în acest weekend la antrenamentele Universității Craiova. Momentan, el nu se află în lotul oltenilor, însă ucraineanul a explicat că recuperarea merge foarte bine și speră ca în curând să-și poată ajuta colegii din teren.

Primele declarații ale lui Pavlo Isenko după revenirea la antrenamentele Universității Craiova

Pavlo Isenko este unul dintre portarii cu adevărat talentați din SuperLiga României, însă problemele medicale îl țin departe de gazon încă din finalul lunii martie. Ucraineanul s-a accidentat într-un derby cu Dinamo, iar el

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Recent, Isenko a revenit la antrenamentele Universității Craiova, însă nu este încă pregătit să apere poarta oltenilor. El a făcut poze cu suporterii și a dat autografe înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco” împotriva lui FC Botoșani. Portarul Craiovei a oferit și o primă reacție după ce a reluat antrenamentele alături de echipă.

„Sunt foarte bine. Mă bucur că am revenit la antrenamentele cu echipa. Sunt mai bine pe zi ce trece. Este mereu o plăcere să mă întâlnesc cu fanii. Nu știu în cât timp aș putea juca. Momentan am revenit la antrenamente și vom vedea. Sunt pregătit să apăr, dar momentan trebuie să văd cum mă simt la antrenamente. Este greu să-mi privesc colegii din tribune. Normal că-mi doresc să-mi ajut echipa din teren”, a spus Isenko înainte de U Craiova – FC Botoșani.

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Pavlo Isenko era în atenția unei echipe ce a promovat în La Liga înainte de accidentare

Ucraineanul Pavlo Isenko a dat dovadă de reflexe incredibile în foarte multe meciuri, iar acest lucru a atras atenția mai multor cluburi. Accidentarea sa a venit ca un mare ghinion, întrucât a anihilat automat interesul a două formații: Din Spania, echipa interesată era Racing Santander, formație care a și promovat ulterior în La Liga.

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Din păcate, Isenko a resimțit dureri mari la menisc la pauza unui derby cu Dinamo și a preferat să rămână pe bancă pentru a doua repriză. Deși la început se preconiza că el ar putea lipsi între 3 și 4 săptămâni, în urma intervenției chirurgicale perioada de absență a ucraineanului s-a mărit. Cel mai probabil, el ar putea reveni după pauza internațională din luna noiembrie, adică la 8 luni distanță de momentul accidentării.

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