”Paznicul” lui Leo Messi a răbufnit după criticile la adresa Argentinei de la CM 2026: ”Pentru că zâmbetele noastre îi deranjează”

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Nu puține au fost vocile care au incriminat jocul dur al Argentinei pe timpul CM 2026 și faptul că naționala lui Leo Messi a fost ”împinsă” până în finală cu ajutorul arbitrajelor. Un jucător s-a arătat indignat de toate aceste critici și a venit cu un răspuns dur.

Un jucător al Argentinei, iritat de criticile de la CM 2026

Considerat de mulți ”paznicul” lui Leo Messi, mai ales că joacă alături de el și la Inter Miami, mijlocașul Rodrigo De Paul (32 de ani) și-a vărsat năduful după încheierea Mondialului. El le-a răspuns în termeni duri criticilor într-un mesaj pe rețelele de socializare.

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”Cea mai profundă durere este aceea de a nu fi reușit să aducem din nou Cupa Mondială în țară, pentru că, dacă există cineva care merită să retrăiască această emoție, aceia sunteți voi (n.r. – suporterii).

Astăzi văd cât de mulți oameni așteptau această înfrângere, răspândind teorii ale conspirației nefondate pe tot parcursul Cupei Mondiale pentru a-și alina propria suferință că nu pot trăi ceea ce noi, argentinienii, trăiam.

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Pentru că zâmbetele noastre îi deranjează, pentru că manierele noastre îi enervează… Dar toate acestea nu au făcut decât să confirme că pasiunea și dragostea pentru tricoul nostru pot depăși orice. Voi suferi încă mult timp, dar astăzi, mai mult ca niciodată, sunt mândru că sunt argentinian”, a scris De Paul, pe .

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Argentinienii, gesturi golănești la finala CM 2026

Campioană mondială în urmă cu patru ani, Argentina a pierdut finala actualei ediții în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri. Jocul extrem de agresiv al ”pumelor” la Mondialul american, precum și comportamentul nesportiv al majorității jucătorilor .

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În marea finală de la New York/New Jersey, sud-americanii au avut doi jucători eliminați. Primul a fost Enzo Fernandez pentru un fault dur asupra lui Pau Cubarsi, iar al doilea Leandro Paredes, după încheierea jocului, .

Un alt moment urât al argentinienilor s-a produs la premiere. În timp ce președintele american Donald Trump le înmâna trofeul spaniolilor, jucătorii lui Lionel Scaloni au ales să se întoarcă cu spatele într-un gest sfidător.

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Horia Ivanovici, indignat de atitudinea argentinienilor

În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, moderatorul și a mărturisit că deși la început a ținut cu Argentina, pe parcursul meciului și-a schimbat opțiunea și a susținut Spania.

”Înainte de meci am zis, ca să fie legenda până la final, să fie ceva apoteotic, minune, miracol, hai să câştige Argentina lui Messi. Că Yamal şi ăştia ai lui sunt tineri. Dar când i-am văzut pe băieţii ăştia de la argentinieni cum se comportă într-o finală…

Am înţeles că te-ai comportat cum te-ai comportat cu Anglia, în semifinală, că acolo era şi o chestie de istorie, era un anumit context social. Dar când i-am văzut duminică seara pe argentinieni cum se comportă ca o adunătură de văcari!

O adunătură de văcari, nişte ţărănoi, absolut nişte ţărănoi, având în fruntea lor – adunătura asta de văcari – evident un cowboy, un şmecher, cum e Messi. S-a dus Paredes cu pumnii în spatele lui Rodri la mijlocul terenului, când mingea nici nu era acolo. Băi, ţărănoilor, lăsaţi-ne! Vino şi ai şi tu puţină clasă!

E finală de Campionat Mondial, nu te mai comporta ca un ţărănoi din grajd! Eu înţeleg răutatea, dar când nu ai niciun fel de clasă, de demnitate, nu pot să fiu de acord. Nu suntem animale. Ce au făcut aseară… Nişte văcari! Şi n-am mai ţinut cu Argentina”, a spus Horia Ivanovici.