PCH a anunțat când se strâng suporterii dinamoviști la priveghiul lui Mircea Lucescu

Suporterii lui Dinamo, club la care Mircea Lucescu a scris istorie atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, au anunțat că se vor strânge pentru a-i aduce un ultim omagiu acestuia.
Mihai Alecu
08.04.2026 | 20:45
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, acolo unde toți cei care doresc pot să-și ia rămas bun de la acesta conform programului anunțat. Foști elevi, prieteni sau simpli oameni au fost deja la priveghi și l-au comemorat pe acesta.

Suporterii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan au făcut un anunț cu privire la momentul în care fanii formației din Ștefan cel Mare se vor strânge pentru a-l comemora pe Mircea Lucescu. Așadar, cei care susțin trupa alb-roșie și își doresc să meargă într-un cadru organizat la căpătâiul lui Mircea Lucescu o pot face joi, de la ora 17:30, acolo unde cei din PCH se vor strânge.

„Împreună pentru ceea ce a însemnat Mircea Lucescu! Mâine ne vom întâlni cu toții pentru a aduce un ultim omagiu unuia dintre titanii fotbalului dinamovist și românesc, marele Mircea Lucescu. Ne întâlnim cu toții la ora 17:30 la McDonald’s pe Bulevardul Pierre de Coubertin, pe unde intrăm în PCH la meciurile jucate acasă pe Arena Națională. Mircea Lucescu rămâne un simbol al fotbalului autohton și trebuie să îl cinstim corespunzător! Cu toții împreună pentru memoria lui Mircea Lucescu!”, a fost anunțul făcut de Peluza Cătălin Hîldan.

Mircea Lucescu, un simbol al lui Dinamo. Inițiativa pe care a luat-o clubul bucureștean

Clubul Dinamo dorește să aducă un omagiu lui Mircea Lucescu și prin intermediul suporterilor care nu pot să ajungă în București, iar formația bucureșteană pregătește un volum tipărit cu mesaje ale fanilor pe care îl va transmite familiei Lucescu.

„Un gând de respect pentru Mircea Lucescu. Vestea trecerii la cele veșnice a marelui jucător și antrenor de legendă, Mircea Lucescu, a îndurerat profund nu doar comunitatea dinamovistă, ci și fotbalul mondial. Pentru a înțelege cu adevărat impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra noastră, este suficient să ne uităm la locul pe care îl ocupă în istoria clubului. Este cel mai longeviv antrenor al lui Dinamo, iar din cele 18 titluri de campioană, 8 îi sunt strâns legate de nume, fie ca jucător, fie ca antrenor. Echipa formată la finalul anilor ’80 rămâne și astăzi una dintre cele mai valoroase din istoria fotbalului românesc. Prin ceea ce a construit și prin felul în care a inspirat, a marcat generații întregi.

În semn de recunoștință, deschidem un spațiu în care toți cei care l-au admirat pot transmite un gând de respect și de amintire. Mesajele pot fi transmise până la finalul zilei de duminică, 12.04. O selecție a acestora va fi reunită într-un volum tipărit, care va fi oferit familiei, ca expresie a respectului și prețuirii comunității. Pentru a lăsa un ultim omagiu, vă invităm să accesați următorul link”, a fost anunțul celor de la Dinamo.

