Sport

PCH a anunțat ce se întâmplă cu protestul împotriva siglei la finala barajului pentru Conference league. Dinamo ar putea da piept cu FCSB

Scandalul legat de noua siglă de la Dinamo ia amploare înaintea celui mai important meci al sezonului. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat un nou protest.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 14:46
PCH a anuntat ce se intampla cu protestul impotriva siglei la finala barajului pentru Conference league Dinamo ar putea da piept cu FCSB
ULTIMA ORĂ
PCH continuă revolta împotriva noii sigle! Mesaj dur înaintea meciului decisiv
ADVERTISEMENT

Protestele împotriva noii sigle continuă la Dinamo. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat miercuri, 20 mai, că, așa cum s-a întâmplat la partida cu CFR Cluj, când suporterii și-au ocupat locurile în tribună abia în minutul 10, la fel se va întâmpla și în finala barajului pentru Conference League.

Dinamo, scandal fără sfârșit înaintea meciului sezonului! Ultrașii au anunțat un nou protest împotriva conducerii

Suporterii lui Dinamo sunt nemulțumiți de alegerea conducerii pentru noua siglă a clubului. Andrei Nicolescu a prezentat în urmă cu mai multe zile noul logo. Pe emblemă nu mai apar cei doi câini, iar D-ul stilizat nu este deloc pe gustul fanilor.

ADVERTISEMENT

La ultimul meci jucat cu CFR Cluj, suporterii au intrat în stadion și și-au ocupat locurile în peluză abia după 10 minute, pentru a trage un semnal de alarmă. Conducerea clubului și-a asumat greșeala de a nu consulta liderii galeriei înainte de a lua o decizie oficială în privința noii sigle, însă ultrasii anunță în continuare că protestele nu se opresc.

PCH continuă revolta împotriva noii sigle! Mesaj dur înaintea meciului decisiv

Pe 29 mai, Dinamo va juca cel mai important meci al sezonului. „Câinii” se vor duela în finala barajului pentru Conference League cu câștigătoarea semifinalei dintre FCSB și FC Botoșani. Deși miza este una uriașă, Peluza Cătălin Hîldan a anunțat că protestele vor continua.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce...
Digi24.ro
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat

„Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul Arcul de Triumf și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
MM Stoica a vorbit cu Dan Petrescu și a dat vestea
Digisport.ro
MM Stoica a vorbit cu Dan Petrescu și a dat vestea

Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj. Astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei. Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, au scris reprezentanții PCH pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită...
Fanatik
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de milioane de euro
„Singur a spus că nu mai vrea să vină!” Gică Hagi a confirmat...
Fanatik
„Singur a spus că nu mai vrea să vină!” Gică Hagi a confirmat că tricolorul a renunțat definitiv la naționala României
Freiburg – Aston Villa, live video în finala Europa League. Nemții nu se...
Fanatik
Freiburg – Aston Villa, live video în finala Europa League. Nemții nu se tem de Unai Emery, „regele” competiției: „Suntem plini de talent”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O...
iamsport.ro
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O țară groaznică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!