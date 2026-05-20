PCH a anunțat ce se întâmplă cu protestul împotriva siglei la finala barajului pentru Conference league. Dinamo ar putea da piept cu FCSB

Protestele împotriva noii sigle continuă la Dinamo. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat miercuri, 20 mai, că, așa cum s-a întâmplat la partida cu CFR Cluj, când suporterii și-au ocupat locurile în tribună abia în minutul 10, la fel se va întâmpla și în finala barajului pentru Conference League.

Suporterii lui Dinamo sunt nemulțumiți de alegerea conducerii pentru noua siglă a clubului. Andrei Nicolescu a prezentat în urmă cu mai multe zile noul logo. Pe emblemă nu mai apar cei doi câini, iar D-ul stilizat nu este deloc pe gustul fanilor.

pentru a trage un semnal de alarmă. Conducerea clubului și-a asumat greșeala de a nu consulta liderii galeriei înainte de a lua o decizie oficială în privința noii sigle, însă ultrasii anunță în continuare că protestele nu se opresc.

„Câinii” se vor duela în finala barajului pentru Conference League cu câștigătoarea semifinalei dintre FCSB și FC Botoșani. Deși miza este una uriașă, Peluza Cătălin Hîldan a anunțat că protestele vor continua.

„Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul Arcul de Triumf și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj. Astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei. Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, au scris reprezentanții PCH pe rețelele sociale.