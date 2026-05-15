PCH revine pe stadion, însă în condiții speciale: „Toți sunt rugați să respecte aceste reguli”. Decizia luată de Dinamo în cazul siglei

pare că se apropie, încet, dar sigur, de final, asta după ce ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan anunță că se vor întoarce pe stadion pentru partida contra celor de la CFR Cluj, din runda cu numărul 9 a play-off-ului.

Ultrașii de la Dinamo s-au decis. Anunțul făcut de PCH, după ce Peluza Sud a anunțat că o să continue boicotul

După ce ultrașii de la au decis că vor continua protestul și nu se vor prezenta la meciul pe care bucureștenii îl joacă împotriva celor de la CFR Cluj, acum și cei de la Peluza Cătălin Hîldan au venit cu o comunicare oficială, după întrunirea avută la sediul clubului cu actualii conducători. Aceștia sunt gata să revină pe stadion, dar o vor face în condiții speciale.

„Reprezentanții suporterilor și oficialii clubului Dinamo s-au întâlnit și au convenit că procesul de rebranding era necesar pentru a obține independența față de terți. Procesul de redefinire a noii identități vizuale va continua într-un grup de lucru mixt, iar în săptămânile următoare vor fi selectate agențiile cărora li se vor transmite caietele de sarcini. Dorința comună este obținerea unei identități vizuale care să reprezinte istoria și idealurile clubului Dinamo și ale suporterilor săi.

Peluza Cătălin Hîldan își menține poziția de dezacord total față de sigla prezentată săptămâna trecută. În acest sens, vom adopta o formă de protest care se va manifesta în mod continuu, până când noua siglă va fi schimbată oficial.

Astfel, am decis următoarele:

Ne vom întoarce pe stadion începând cu următorul meci, cel cu CFR Cluj, de sâmbătă, ora 21:00, jucat pe Arcul de Triumf.

Intrarea în peluză se va face începând cu minutul 10 al partidei; până în acel moment, peluza va fi lăsată goală.

Toți dinamoviștii care intră în Peluza Cătălin Hîldan vor trebui să respecte aceste reguli, pentru a crea un spirit unitar care să asigure continuitatea identității clubului. Suntem alături de toate celelalte grupuri în această luptă, indiferent de forma de protest adoptată”, a fost comunicatul PCH.

Dinamo, obligată să joace cu noua siglă pentru sezonul viitor

Chiar dacă șefii clubului bucureștean au anunțat că sunt dispuși la o nouă schimbare a identității vizuale a clubului, se pare că sezonul viitor pentru Dinamo urmează să fie disputat cu sigla pe care fanii au contestat-o îndelung în ultimele săptămâni.

Această marcă a fost înregistrată la LPF și la UEFA pentru, iar timpul nu este suficient pentru a exista o schimbare a acesteia. Totuși, vestea bună pentru toată suflarea dinamovistă este că o să existe un grup de lucru în care reprezentanți din ambele peluze își vor spune părerea și astfel se va evita o nouă situație ridicolă la finalul stagiunii.